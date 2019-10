Han var raus, med mye humor og smittende latter

Vår gode venn Ketil Krøger Jørgensen gikk bort, bare 49 år gammel.

MENNESKEKJENNER: Ketil Krøger Jørgensen døde 23. september. – Han var en menneskekjenner av rang, skriver venner i minneordet. privat

For mindre enn 2 timer siden

Minneord

Vår gode venn Ketil Krøger Jørgensen gikk bort 23. september, bare 49 år gammel.

Ketil fikk en alvorlig diagnose i 2018, men hans positive måte å takle sykdommen på ga ham betydelig mer tid med sin nærmeste familie og store vennekrets enn legenes prognoser tilsa.

Aldersbestemt fotball i Os Turn dannet grunnlaget for et vennskap som varte livet ut. Ketil var nok ikke et fotballteknisk vidunderbarn, men «Jørgensen» spilte back med stor trygghet.

Allerede som småguttespillere fikk vi minner for livet gjennom Ketil og hans fars treningsleir i Tyskland med kamp mot Werder Bremen.

Alle som spilte med Ketil på 80-tallet husker hans røde og blå stillongs. Bare «Jørgensen» kunne ha på seg dette med stil.

Ketil tok vare på sine venner, han var en raus person med mye humor og smittende latter.

Ketil var og den perfekte vert og han arrangerte fester, turer og sosiale lag for venner, fotball lag og klassekamerater alt fra ung alder.

Minnene fra rombolleluncher, ølturer, skiturer, kåringer av beste juleøl, lillejulaftener og andre festlige arrangementer kommer alltid til å leve videre.

Ketil var trygg på seg selv, hadde store kunnskaper og tok alltid selvstendige valg. Ketil var en menneskekjenner av rang, og dette i kombinasjon med hans evner til å huske personer, navn, ansikter og historier, ga Ketil en uvanlig stor evne til å bygge gode relasjoner til andre mennesker.

Ketil var opptatt av politikk, og han slukte alt av nyheter innen de fleste livsområder.

I 2005, etter flere år som journalist og kommunikasjonsrådgiver, realiserte han et av sine store mål; etableringen av Crux Advisers, et rådgivningsfirma innen finansiell kommunikasjon.

Vi er imponerte over og glade for at Ketil sammen med sine kollegaer og venner har oppnådd suksess med Crux. Det ville neppe vært mulig uten hardt arbeid, hans evne til relasjonsbygging og hans omfattende kunnskaper om samfunnet og finansnæringen.

De gode minnene om Ketil lever videre, men han etterlater seg et tomrom i venneflokken, og vi vil savne hans kvikke kommentar, reflekterte væremåte og hans gode humør.

Våre tanker og medfølelse går til hans ektefelle Cathrine, som har vist oss andre hvordan man kan finne glede i en vanskelig tid, til barna Ane og Ole, og til foreldrene Bjørg og Georg og søsteren Anne med familie.

Anne Strønen, Kjersti Rogne, Jan Frode Skeie og Steinar E. Trovåg