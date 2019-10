Vegard sto og klappet kalvene da han fikk øye på ulven

– Den var seks-syv meter fra meg, sier bonden på Lavikdalen i Høyanger.

BONDE PÅ HELTID: Vegard Hellem driver med melkeproduksjon og kjøttproduksjon på Lavikdalen i Høyanger. Han forteller at han klappet kvigen Lotta (til v.) og kalven Klara da det han mener var en ulv kom løpende forbi. Privat

Søndag kveld var Vegard Hellem ute sammen med kalvene sine på gården Tjønnås som ligger på Lavikdalen i Høyanger kommune.

Klokken nærmet seg 20, og det begynte å bli ganske mørkt.

Kalvene gikk ute i en innhegning på bøen cirka 40 meter fra huset hans, og 25-åringen sto og klappet litt på dem.

Da han begynte å prate med dyrene, hørte han en lyd og snudde seg.

SPRANG RASKT: – Det var over denne veien at ulven sprang, sier Vegard Hellem. Han kjøpte denne nabogården til gårdsbruket der han vokste opp for tre år siden. Privat

– Jeg hørte at ulven begynte å springe. Den for over en grusvei seks, syv meter fra meg. Han var brungrå og ganske stor. Jeg så den ikke mer enn i fire-fem sekunder, sier bonden til BT.

Han forteller at han sprang etter ulven opp på en kolle, men at ulven hadde så stor fart at han ikke så den igjen.

– Den har sikkert ligget klar nede på bøen. Jeg ser ikke vekk fra at han var i ferd med å snike seg inn på kalvene, sier Hellem.

SJELDENT SYN: Vegard Hellem forteller at han var ute med dyrene sine på beite da han fikk øye på ulven. Kvigen Julia beitet på nabogården og gikk glipp av dramaet. Privat

Selv tror han ikke at dyrene merket noe til ulven, ettersom de gikk rolig på beitet.

– Kvapp du?

– Jeg kvapp ikke, men jeg vet ikke helt hva jeg tenkte. Det er spesielt når man kommer så nært. Det første jeg tenkte var at jeg måtte sjekke at ingen av dyrene var angrepet.

Han forteller at han sprang inn i huset og hentet en hodelykt før han undersøkte at alle dyrene hans var i god behold.

Han varslet naboene og ringte til Stein Mortensbakke som er fellingsleder.

– Selv om jeg visste at ulven var her i området, er det ikke vanlig å få den så nært, sier Hellem.

DREPT: Denne sauen ble funnet drept på gården til foreldrene til Vegard Hellem den 27. august i år. – Statens naturoppsyn sjekket sauen og bekreftet at den var tatt av ulv, sier bonden. Privat

Ulven som Hellem mener han så, lever farlig.

Hellem er en av 25 personer som er fellingsjegere og som skal jakte på ulven. Fylkesmannen har nemlig forlenget fellingstillatelse for denne ulven frem til den 15. oktober.

Stein Mortensbakke, som har fått oppdrag å lede denne gruppen, forteller at 137 hjortejegere også har fått autorisasjon til å skyte ulven dersom de får den på skuddhold.

I desember 2014 ble en hannulv skutt på sporsnø i Naustdal, da var det også Mortensbakke som ledet jegerne.

– Jeg har erfaring som områdesjef i Heimevernet og har fått oppdraget av Fylkesmannen. Det er bare i Disney at sauer og ulv kan beite sammen, sier Mortensbakke.

SKUTT: Denne hannulven ble skutt i Naustdal i 2014 etter å ha tatt livet av sauer i området. Den gang ledet Stein Mortensbakke en gruppe på syv jegere i jakten på ulven. Privat

Han forteller at det er funnet hjortekadaver flere steder i fylket, som de mistenker at ulven har drept.

I nærheten av Leirvik i Hyllestad skal en hjort ha blitt flyttet 30–40 meter, noe som en rev ikke kan klare.

For tre uker siden ble det også funnet to sauer på grensen mellom Fjaler og Høyanger som Statens naturoppsyn har slått fast er tatt av ulv.

Et lam som ble tatt i Espedalen i Hyllestad nylig, har Statens naturoppsyn også bekreftet at ble tatt av ulv.

DREPT: Denne hjortekalven som ble funnet på Lavikdalen i Høyanger sist fredag er ikke undersøkt av Statens naturoppsyn, men det er satt opp viltkamera i nærheten av kadaveret. Stein Mortensbakke

– Det er overraskende mye av dyrene som er spist av ulven, mellom fem og ti kilo på ett måltid. Han dreper for å få mat, ikke for å drepe, sier Mortensbakke.

– Hvorfor skal denne ulven avlives?

– Dette er et område der det ikke skal være ulv, og der beitedyr går ute nærmest året rundt. Det kan være flere skader på dyr enn de vi har funnet. Det er veldig mye ørn og ravn i området og i løpet av to-tre dager kan de ha spist et helt kadaver, sier han.

Ifølge Mortensbakke har fellingslaget hittil ligget et døgn bak ulven i jakten på den.

– I løpet av 24 timer kan den bevege seg 40–50–60 kilometer og det er i ulendt terreng med tett skog og bergnabber. Vi har ikke funnet DNA fra den siden 15. juli og noen tror det er flere ulver, men det har vi ikke holdepunkter for.

AVREVET HALE: Denne drektige kvigen ble nødslaktet i september etter å ha blitt funnet med avrevet hale og knusningsskader i Vassdalen i Fjaler. Rovviltansvarlig Rein-Arne Golf sa til BT at de ikke kunne utelukke at skadene skyldes ulv, men at konklusjonen var usikker. Statens naturoppsyn, Rovviltseksjonen

Han forteller at ulven har blitt mer effektiv og dreper dyrene raskt.

– Da ulven i Naustdal ble skutt i 2014 hadde vi løst et vanskelig oppdrag. Men ulven er et fantastisk flott dyr, så jeg har stor respekt for den, sier Mortensbakke.

KRAFTIG BITT: – Ulven har en veldig styrke i kjeven, sier Stein Mortensbakke. Denne hannulven endte sine dager i Naustdal i desember 2014. Privat