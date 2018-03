To aktivister fra Greenpeace har bordet en oljerigg i Skipavika i protest mot oljeboring i Arktis.

– Vi har bordet riggen «West Hercules» i Skipavika, skriver organisasjonen på sin Facebook-side torsdag formiddag.

Ifølge Greenpeace Norge selv kom aktivistene seg om bord klokken 07.47 torsdag morgen. I 10-tiden skal de fortsatt være om bord.

Aksjonen er en protest mot Statoils oljeboring i Arktis.

– Vårt hovedkrav er at Statoil stopper boring i områder omfattet av den 23. konsesjonsrunden, skriver Greenpeace Norge på Facebook.

Vi har akkurat bordet en oljerigg på vei til Barentshavet. Vårt hovedkrav er at @Statoil stopper boring i områder omfattet av den 23. konsesjonsrunden. pic.twitter.com/Rcls6u9fKa — Greenpeace Norge (@GreenpeaceNorge) March 22, 2018

Skal levere brev til kapteinen

I en direktesending på Facebook fortalte aktivistene at de holder igjen riggen fra å kunne dra. I tillegg til to personer på riggen er det en gruppe aktivister i kajakker i sjøen rundt riggen.

– Vi bruker de virkemidlene vi har for å få Statoil og norske myndigheter til å ta klimasituasjonen på alvor, sier leder for Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, til Teknisk Ukeblad, som skriver at de som er om bord på «West Hercules» skal levere et brev til kapteinen.

Riggen, som ble bygget i 2008, har ligget lenge i opplag i Gulen i Sogn og Fjordane. Seadrill-selskapet North Atlantic Drilling jobber med å få riggen klar til jobb etter at den ble tildelt Statoil-kontrakt i Barentshavet, skriver Sysla.

Statoil: – Får ingen konsekvenser

Informasjonssjef for norsk sokkel i Statoil, Morten Eek, sier at aksjonen ikke får noen konsekvenser for selskapet, da riggen ikke skal i aksjon for dem før til sommeren.

– Nå er det ingen aktivitet rundt riggen for oss. Riggen er tildelt kontrakt på å drive to letebrønner for Statoil i 2018, med opsjon på ytterligere fem. Arbeidet skal starte i løpet av sommeren, sier Eek.

Kontraktene har en totalverdi på drøyt 270 millioner kroner, ifølge Sysla. Sommerens oppdrag omfatter blant annet Korpfjell Deep, som ligger i det nordligste området åpnet for oljeleting i Norge.

– De må kansellere planene, både av hensyn til klima og miljø, men også fordi oljebrønnene er omfattet av en rettsprosess, sier Gulowsen i en pressemelding fra Greenpeace.

Har anket klimasøksmål

Miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom gikk i fjor til sak mot staten fordi de mente oljelisensene regjeringen delte ut i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde, var ulovlige.

Miljøorganisasjonene tapte, men har anket saken. Greenpeace mener Statoil må legge boreplanene på is til det foreligger en rettskraftig dom.

Til dette svarer Statoils Morten Eek:

– Statoil gjennomfører leteplaner som er i tråd med de forpliktelser vi har som lisenshaver i Barentshavet. Vi har søkt om og fått tildelt leterettigheter som norske myndigheter har åpnet for på norsk sokkel. Vi forholder oss til avtalen vi har med norske myndigheter, sier Eek, som oppfordrer dem som vil demonstrere til å gjøre det i trygge og forsvarlige former.