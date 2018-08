Varaordfører Marita Moltu har meldt seg inn i De Kristne og tar med seg bystyrekollega Elisabeth Leirgul. Dermed er halvparten av KrFs bystyregruppe i Bergen borte, og byrådet enda lenger fra flertall.

– Jeg ser ingen fremtid for de verdikonservative i KrF, sier bystyrerepresentant Elisabeth Leirgul.

Etter 18 år som medlem i Kristelig Folkeparti varslet hun i dag partiets ledelse sentralt og lokalt at hun melder seg ut av partiet og inn i Partiet De Kristne (PDK). Det samme gjør Marita Moltu, som allerede i mars i år meldte seg ut av KrF.

– Partiet har endret strategi. De er opptatt av å nå nye velgergrupper, og beveger seg dermed bort fra gamle verdikonservative standpunkt, sier Leirgul.

Hun peker blant annet på flyttingen av den amerikanske ambassaden til Jerusalem og ekteskapet mellom mann og kvinner som saker der KrF har sviktet sitt primære standpunkt.

Bård Bøe

KrF i bevegelse

Selv om både Elisabeth Leirgul og Marita Moltu viser til nasjonale argumenter for sin overgang fra KrF til PDK, merkes konsekvensene først og fremst lokalt. Utmeldelsene betyr nemlig at KrFs bystyregruppe er halvert fra fire til to representanter.

– Jeg har ikke hatt noen konflikter med noen. Dette handler ikke om kjemi, men om politikk og ideologi, sier Leirgul.

– Det er tre år siden du ble valgt inn for KrF i bystyre. Var du ikke klar over disse problemstillingene da?

– KrF har beveget seg mye i de årene. Jeg trodde det fortsatt var mulig å påvirke partiet da. Nå er det kommet til et punkt der jeg ikke føler meg hjemme nok til å stå i partiet, sier hun.

Bård Bøe

Trenger flertall

Etter at Moltu meldte seg ut av KrF og ble såkalt «Uavhengig» i bystyret, forsvant også flertallet til byrådet i bystyret. Dermed må de samarbeide med andre partier for å få flertall for sakene sine.

Den viktigste saken kommer nå i høst, nemlig budsjettet. I juni kunne BT fortelle at byrådet allerede hadde startet en dialog med énmannsgruppen Ove Sverre Bjørdal i Sp.

– Vi merket at det skjedde noe da Marita Moltu meldte seg ut av KrF. De er blitt mye mer opptatt av å holde seg inne med oss, sa Bjørdal til BT den gangen.

Verken MDG eller SV hadde hørt noe fra byrådspartiene den gangen. Byrådet trengte nemlig bare én stemme for å få gjennomslag for budsjettet sitt. Med Leirguls avskjed fra KrF, blir utfordringen enda større for byrådsleder Harald Schjelderup (Ap). Nå må han nemlig sikre støtte fra enda ett parti i bystyret.

De to utbryterne avviser ikke at de kan tre støttende til.

– Jeg har sagt at min intensjon med å gå ut av KrF ikke er å skape trøbbel for byrådet, sier Moltu.

Vil ikke samarbeide

Et formelt samarbeid med de to utbryterne frister imidlertid ikke byrådslederen.

– Budsjettsamarbeid med PDK anser jeg som helt uaktuelt. Det tror jeg neppe de er interessert i heller. PDK er ikke en naturlig samarbeidspartner for Ap. Til det står vi for langt fra hverandre i verdispørsmål, selv om det sikkerter enkeltsaker vi kan finne sammen om, sier Harald Sschjelderup.

Byrådslederen sier han har respekt for Leirguls valg, og konstaterer at det fører til at de trenger mer støtte i bystyret. Han påpeker at de har et samarbeid med Sp om det inneværende budsjettet.

– Så får vi se hva høsten bringer av konstellasjoner slik at kommunen får et budsjett for 2019.

Ørjan Deisz

Politisk korrekt

Partibytte skjer nå fordi begge planlegger å stå på liste for Partiet De Kristne ved neste års lokalvalg. Den listen lages i disse dager.

– Jeg har vært med i politikken i tre perioder nå, og føler at jeg fortsatt har noe å bidra med. Folk kjenner meg og de vet hvor de har meg, sier Moltu og legger til:

– Jeg sier det jeg mener og mener det jeg sier.

– Og det gjør de ikke i KrF?

– I KrF er det blitt viktigere å være politisk korrekt.

– Hva legger du i det?

– At en i frykt for å bli politisk upopulær er forsiktig med å si det en egentlig mener, sier Moltu, som også har en ektemann som har meldt overgang fra KrF til PDK.

KrFs gruppeleder i bystyret, Rune Birkeland, legger ikke skjul på at han er skuffet over valget til den siste utbryteren.

– Jeg hadde ikke fått noen signaler om at det ville skje. Det er trist og skaper nok en gang en utfordrende situasjon for byrådet i Bergen.

– Leigul og Mol melder overgang til PDK. Frykter du de som konkurrent?

– I utgangspunktet så gjør jeg ikke det. KrF er mer enn en menighet.