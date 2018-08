Politiet rykket ut til Åsane senter.

Like før 17.30 fikk politiet inn en melding om en slåsskamp ved Åsane senter.

– Det var en gjeng med barn og ungdom fra ti til 15 år som sloss, sier Knut Dahl-Mikkelsen, operasjonsleder i politiet.

Tiåring blødde fra hodet

Da en patrulje fra politiet ankom senteret, hadde flere av de involverte løpt fra stedet.

– Ungdommene skal hadde ropt til hverandre og deretter barket sammen i og rett utenfor senteret. Vi fikk melding om at en gutt på ti år blødde fra hodet. Men han var borte da vi kom.

Uvanlig oppdrag

– Hvor alvorlig ser dere på denne hendelsen?

– Alderen på de involverte er svært lav. Det er ganske sjeldent at vi rykker ut på denne type oppdrag. Det er antakelig to gjenger eller grupperinger som har barket sammen. Det er jo ikke bra, verken for ungdommen selv eller senteret.

– Hvor mange var involvert?

– Det har vi ikke helt oversikt over ennå. Men vi har startet kartleggingen.

– Hva gjør dere videre?

– Vi prøver nå å få en oversikt over hva som skal ha vært årsaken til slåsskampen. Vi har avhørt en 13 år gammel gutt og tatt kontakt med med flere av foreldrene.

Politiet er ferdig med arbeidet utenfor Åsane senter.