Derfor mener helseministeren det er grunn til å lære av Bergen.

På verdens overdosedag fredag besøkte helseminister Bent Høie Straxhuset i Bergen. Han ville høre om status for det tverrfaglige overdoseteamet, og snakke om arbeidet med ny nasjonal overdosestrategi.

Etter fire år med nasjonal overdosestrategi, har ikke tallene på dødelige overdoser gått ned, verken nasjonalt eller i Bergen. 282 døde i Norge i 2016 –36 av dem i Bergen.

Tallene har holdt seg jevnt høye de siste årene.

Eirik Brekke

Ny plan i arbeid

Helseministeren synes det er vanskelig å peke på grunnen.

– Vi vet jo ikke hvordan situasjonen hadde vært uten denne strategien. Men vi må nå forsterke tilbudene og se på nye løsninger. Det er vi i gang med gjennom oppfølgingen av regjeringsplattformen. Blant annet skal sprøyterommene bli til brukerrom, vi utreder heroinassistert behandling og den store rusreformen er også i arbeid. Det finnes ikke noen quickfix her. Men vi har i alle fall klart å unngå den veksten i overdosedødsfall vi har sett i en del andre land, sier Høie.

Helsedirektoratet fikk før sommeren i oppdrag å lage et forslag til ny nasjonal overdosestrategi, og skal være ferdig innen 1. desember.

Endret rusbilde

Høie mener det i den neste fireårsperioden blir viktig å ta hensyn til at rusbildet har endret seg. For eksempel skyldes færre overdoser heroin, og flere skyldes medikamenter.

Han berømmer også Bergen kommune for jobben som er gjort lokalt, og mener mange kommuner har noe å lære.

– Bergen har brukt alle pengene de har fått til dette arbeidet gjennom opptrappingsplanen på rusfeltet, i motsetning til for eksempel Oslo. Og Bergen har etablert tilbud som når ut til mange ulike grupper og når på denne måten flere, sier helseministeren.

Må virke litt til

Tiltakene knyttet til overdosestrategien har kostet rundt 10 millioner årlig. Han kan ikke på stående fot love mer penger de neste årene, bortsett fra det som allerede er satt av gjennom opptrappingsplanen.

– Vi må først se hvilke forslag som kommer fra direktoratet, sier han.

Helsebyråd Erlend Horn har heller ikke noe godt svar på hvorfor overdosetallene ikke har gått ned.

– Men jeg tror ikke det er på grunn av feil strategi. Jeg tror tiltakene må få virke litt lenger, sier han.

Manglet avtaler

Bergen var tidlig på banen og etablerte en egen overdosestrategi. Et viktig verktøy i den skulle være et tverrfaglig overdoseteam som nå har vært i drift i et halvt år. BT skrev i vår at det var frustrasjon blant de ansatte i teamet fordi avtaler med de viktigste samarbeidspartnerne ikke var på plass, og at de ikke ble varslet om overdoser eller spesielt utsatte personer. De ble heller ikke varslet om overdoser som skjedde i eller utenfor Strax-huset, der de har kontorer.

Fakta: Tverrfaglig overdoseteam Bergen kommune har siden slutten av februar hatt et tverrfaglig overdoseteam, med 10 årsverk. Disse er tilgjengelige på dag og kveld uken gjennom, og på dagtid i helgene. Oppgavene deres er å sikre oppfølging av dem som nylig har overlevd en ikke-dødelig overdose og/eller er spesielt risikoutsatte for overdoser.

å være en koordinerende instans for akutt bekymring for overdoseutsatte.

å sikre den akutte oppfølgingen etter en ikke-dødelig overdose i dagene etter.

å bidra til å koordinere tjenestene for målgruppen. Kilde: Bergen kommune

Fortsatt er bare én formell avtale på plass – med Akuttposten. Den ble klar like før sommeren. Men leder for teamet, Veronica Skogvold, presiserer at teamet har tett samarbeid med de viktigste andre samarbeidspartene, som for eksempel Bergen fengsel, avrusingsposten på Askøy og Bergen legevakt. Og det er daglige møter med de andre avdelingene på Strax-huset.

– Tar tid

Dette samarbeidet er viktig fordi mange overdoser skjer like etter utskrivning av avrusingsinstitusjon eller løslatelse fra fengsel.

– Vi er enige med samarbeidspartnerne om å prøve oss frem, sier Skogvold.

60 personer har fått oppfølging av overdoseteamet i løpet av det halvåret det har eksistert. Den største gruppen er mellom 10 og 25 år, og det er klart flest menn. Antall henvendelser fra brukere, pårørende og andre er 364.

– For lavterskeltilbud som dette tar det tid å bli kjent, og antall henvendelser har økt for hver måned, sier Skogvold.