Akutt sykdom i brann og beredskap på Bergen lufthavn gjorde at flere store fly ble stående på bakken fredag morgen.

Ifølge kommunikasjonssjef Gurli Ulverud i Avinor dreier det seg om fem-seks store fly som ikke kunne ta av som planlagt.

– De maskinene ble forsinket, og dette kan gi følgeforsinkelser seinere i dag. I tillegg var det noen ankomster som ikke kunne lande.

– Utrolig at hele flyplassen lammes

I 09.30-tiden sto noe fly fortsatt på bakken. Ronny Heimli, som skulle til London klokken 09.15, sier flyet hans er utsatt til 10.40.

Ifølge ham fikk de i morges informasjon om én syk brannmann.

– Det er ganske utrolig og ille at hele flyplassen lammes fordi én mann er syk, sier Heimli.

– Flyet jeg skulle med kunne ikke lande i Bergen, og nå er det i Stavanger for å fylle drivstoff. Siste melding er at flere fly har måttet gjøre det samme, og at det nå er kø i Stavanger for å fylt drivstoff, sier Heimli.

Privat

Rundt én times forsinkelse

Operativ sjef på Flesland, Øystein Skaar, sier de har krav om et visst antall personer i brann og redning for at de største flyene skal kunne ta av.

– Det var én som ble syk, og han ble fort erstattet, sier Skaar.

Ulverud i Avinor tidfester perioden uten regulær drift til cirka én time, fra cirka klokken 08.15.

Like etter klokken 11.00 opplyser Skaar at driften er bortimot normal.

– Det er noe forsinkelser, men ikke mye, sier han.