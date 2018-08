Kutt i avganger, høyere priser og lavere bemanning kan bli den nye hverdagen for fylkets ferger. – Hordaland fylkeskommune har vist seg å være uskikket til å drifte ferger, mener ordfører Kåre Martin Kleppe.

Hordalands mange fergesamband er viktige for næringsliv og pendlere bosatt i distriktene, men den siste tiden har det vært skjær i sjøen for rutene.

I sommer sendte Skyss på vegne av fylkeskommunen en e-post til fergeoperatørene, der det står at det trengs vesentlige kostnadskutt i 2019-budsjettet.

Det vil kunne føre til reduserte avganger, og Skyss foreslår selv å kutte kveldens siste tur.

To timer tidligere

Konsekvensen kan eksempelvis bli at siste ferge fra Halhjem til Våge får avreise klokken 21.05, nesten to timer tidligere enn i dag.

– Fergetilbudet er allerede dårligere enn på 80-tallet. I tillegg er administrasjonen i fylket så vågale at de foreslår kutt i rutene, som vil gjøre muligheten til å forflytte seg dårligere, sier Tysnes-ordfører Kåre Martin Kleppe (H).

I Tysnes er flere pendlere og reisende avhengige av denne ruten, og ordføreren mener disse ikke blir nok ivaretatt.

Rune Sævig

– Toskete

Helga Irene Pettersen (43) og datteren Kristine (14) tar fergen flere ganger i måneden. For dem er overfarten fra Halhjem en viktig hovedvei.

– Et kutt vil ha mye å si for oss. Det er tragisk hvis den siste fergen går tidlig, for det er langt å kjøre rundt, sier hun.

Hun forteller at det vil bli vanskelig å delta på noe som skjer på ettermiddagen i Bergen, dersom den siste ruteavgangen kuttes.

Også Jon Ingvar Skjolde (51) fra Onarheim i Tysnes er kritisk til forslaget.

– Jeg tar en del ferge, og mener det er toskete om den siste avgangen forsvinner. Det blir særlig vanskelig for dem som er på reise og kommer sent hjem. De må eventuelt ta inn på hotell, sier han.

Målfrid Vik Sønstabø, konstituert direktør i Skyss, opplyser til BT at de ennå er tidlig i prosessen med å se på hva de kan spare. Dermed er det ennå ikke sikkert at antallet avganger blir redusert.

Rune Sævig

– Kaotisk

Kleppe får støtte av ordfører-kollega Morten Storebø (H) fra Austevoll.

– For oss er det utenkelig å redusere tilbudet når trafikken og behovet vårt heller krever at det økes, sier han.

Han mener situasjonen for fergedrift i Hordaland er kaotisk, og at dette bare er nok et eksempel på noe som ikke er godt nok.

Begge Høyre-ordførerne har reagert på flere ting, blant annet at sikkerhetsbemanningen – det vil si antall personer om bord som kan håndtere nødssituasjoner – på Fjord1 sine ferger vil bli redusert.

Dette til stor fortvilelse for mannskapet, som frykter at passasjersikkerheten er truet.

– Spørsmålet må være om fergedriften burde flyttes tilbake til staten. Fylkeskommunen har vist at de ikke er i stand til å drifte den, smeller Kleppe.

Begge mener dagens fergetilbud er dårligere enn før, samtidig som det er blitt dyrere.

Rune Sævig

Underskudd

Ordførerne mener problemene startet i 2015, da politikerne i fylkeskommunen enstemmig vedtok nye retningslinjer for rederiene som skal drive rutene.

Blant kravene som ble satt til nye anbud var at rutene skal være elektriske og miljøvennlige. Dette gjorde blant annet at staten og Enova bidro med hundretalls millioner i støtte.

På tross av støtten, mener ordførerne at politikerne gjorde en slett jobb da de skulle vurdere kostnadene.

Nå er nemlig fasiten at økte kostnader for prosjektet overgår inntektetsveksten.

I budsjettet for 2019 må fylkeskommunen knipe inn 93 millioner kroner sammenliknet med i år, og en stor del av dette vil trolig hentes fra Samferdsel – siden det er den største sektoren.

– Skandaløst

– De har vedtatt et konkurransegrunnlag som ikke er godt nok. De har vedtatt kontrakter uten en plan for hvordan det skal finansieres, sier Kleppe.

Storebø mener politikerne ikke hadde kontroll.

– Det er skandaløst at fylkestinget bestemte seg for å elektrifisere fergene, uten at det ble kjent hvor mye det ville koste. Nå blir det steikje dyrt å drive dem, noe som fører til dyrere billetter, færre avganger og redusert bemanning, slår han fast.

Med «dyrere billetter» sikter Storebø til den nye AutoPass-ordningen, som er i ferd med å innføres. Den gjør at passasjerer reiser gratis, mens biler må betale.

Det fører til dyrere billetter for bilistene, for å kompensere tapte inntektene fra passasjerene. Økningen vil være på mellom to og 31 prosent, ifølge fylkesrådmannens notat fra 2017.

– Austevoll prises ut av Bergen, mener Storebø.

Rune Sævig

Avviser kritikken

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) er ikke enig i kritikken fra ordførerne. Hun mener det er spesielt at de kritiserer prosessen som ble gjort da deres egne partier satt i posisjon.

– Fergeflåten vår var gammel, og det var helt avgjørende at vi fornyet den. I ettertid har vi fått mye skryt for arbeidet, og jeg er stolt av den omstillingen vi har foretatt, sier hun.

Hun mener på at pengene de mangler er en konsekvens av at de ikke får nok støtte fra regjeringen i statsbudsjettet.

Ventet mer statsstøtte

– Regjeringen setter krav, men innfrir på ingen måte når det gjelder å bidra økonomisk til en slik satsing, sier Hestetun.

– Men hadde dere ventet mer støtte da dere vedtok grunnlaget for anbud i 2015?

– Når en regjering er så tydelig på forventninger, er det min klare forventning at de også bidrar til finansieringen, slår hun fast.

På spørsmål om hva hva hun tenker om fylkesordførernes syn på at avgangene kan bli redusert, svarer hun følgende:

– Jeg vet at ordførerne i utgangspunktet ønsker strekninger åpne hele døgnet, men det forutsetter at vi har penger til det. Det må gjøres knallharde prioriteringer for å holde seg innenfor budsjettene.