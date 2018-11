– Jeg har bedre ting å bruke tiden min på enn å være stemmekveg, sier Natacha Vallebona Rivera. Hun er en av 20 kvinner på bystyrelisten til Ap som ikke tar gjenvalg.

Om kort tid presenterer nominasjonskomiteen til Ap i Bergen en liste over hvem de mener bør representere partiet i bystyret i neste periode. Ekstra krevende denne gangen har det vært å rekruttere kvinner. Av 35 kandidater som stilte til valget for tre år siden, har nemlig hele 20 takket nei til gjenvalg.

En av dem er Natascha Vallebona Rivera, lokallagsleder i Laksevåg og fast møtende bystyrerepresentant.

– Spillerommet er ganske begrenset når du inngår i et byråd med flere partier i. Rollen til bystyregruppen er ikke sånn som den burde være. Det meste er bestemt på forhånd, sier Rivera, som omtaler sin egen rolle som «stemmekveg» for byrådet i bystyret.

– Da har jeg bedre ting å bruke livet mitt på, sier hun.

Tar for mye tid

BT har tatt kontakt med samtlige som sto på Aps valgliste i Bergen i 2015 og hørt om de tar gjenvalg. Kartleggingen viser at det først og fremst er kvinnelige kandidater litt lenger ned på listen som ikke vil mer. Helt på topp er situasjonen helt annerledes. Alle de fem kvinnene som var inne på kumulert plass sist, det vil si sikker plass, tar gjenvalg.

De fleste som gir seg begrunner sitt valg om med at politikken tar for mye tid. En av dem er Siw-Anita Lien, som nå gir seg etter tolv år i bystyret.

– Jeg fikk barn i denne perioden, og nå vil jeg bruke tiden annerledes. Politikk tar mye av fritiden, og nå må politikken vike, sier Lien.

Hun påpeker at flere av dem som sto på listen ved forrige valg hadde vært med lenge, og ser ikke noe dramatikk i at det blir en del utskiftninger.

Som leder for Ap-gruppen i helsekomiteen, har hun blant annet vært leder for Natacha Vallebona. Sistnevntes påstander om at de er stemmekveg, kjøper hun ikke.

– Skal du kunne påvirke, må du møte opp i møtene. Natacha velger selv ikke å benytte seg av anledningen til å påvirke, og da har man ikke mye man skulle sagt. Mye av politikken skjer i fraksjonsmøtene, og vi må gjøre jobben vår.

Fakta: Disse Ap-kvinnene har takket nei Kristin Akselberg

Liv-Wigdis Løvvik

Sonja Irene Dyrkorn

Siw-Anita Lien

Natacha Vallebona Rivera

Lina Lein

Britt Viloa Danielsen (vara)

Ragnhild Hoff Eilertsen (vara)

Margareth Eilifsen (vara)

Rønnaug Helene Frøiland (vara)

Tina Hafstad (vara)

Ingunn Borgen Hansen (vara)

Torill Helland (vara)

Beate Tvedt Johannessen (vara)

Kari Lahn Knudsen (vara)

Andrea Kruger (vara)

Heidi Lindebotten (vara)

Natalie Hellesø Milde (vara)

Inger-Johanne Sein (vara)

Eli Beate Storvik (vara)

Savner tiden i opposisjon

Natacha Vallebona Rivera bekrefter at hun sjelden går på utvalgsmøtene i helsekomiteen. I tillegg har hun helt sluttet med å gå på gruppemøtene, som finner sted før de månedlige bystyremøtene.

– Hvis jeg skal ofre tid sammen med ungene mine, da må jeg føle at jeg får noe ut av det. I dag føler jeg at ikke at jeg gjør det. Det er flere av oss som har sluttet å gå på gruppemøtene, sier hun.

Rivera forteller at det er stor forskjell på å være bystyrerepresentant i denne perioden og i den forrige da høyresiden styrte Bergen.

– Sitter du i opposisjon, så kan du kjefte litt. Nå er det ingenting. Du må gjøre som du får beskjed om, sier hun.

Ørjan Deisz

For Ap-politiker Kristin Akselberg er årsaken til at hun gir seg sammensatt.

– Etter snart 12 år i bystyret merker jeg at jeg er mindre engasjert enn før og ønsker å bruke fritiden min på andre ting. I tillegg har jeg en jobb som jeg trives veldig godt i, men som tider er travel og krevende, og jeg ønsker å bruke tid der, sier hun.

– Ikke bekymret

Nominasjonskomiteens leder, Hallgeir Utne Hatlevik, påpeker at det på topp-ti-listen bare er gjenvalg, bortsett fra byrådsleder Schjelderup.

– De fem første kvinnene tar gjenvalg. Utover det ser jeg at hver og en har en særskilt grunn til ikke å ta gjenvalg, så jeg ser ikke noe mønster i dette.

– Du er ikke bekymret?

– Det er jeg ikke. Når hver og en har en egen grunn, så er det vanskelig å si at det er noe med det politiske systemet som gjør at så mange av kvinnene ikke tar gjenvalg.

Han erkjenner at det er mange kvinner som har sagt nei, men påpeker at det er mange nye som er spilt inn.

– Nominasjonskomiteen har fått spilt inn 110 nye navn, og vi skal besette 73 posisjoner. Så det blir ikke noe problem å bekle listen.

På herresiden er situasjonen langt mer lystig. Der viser BTs kartlegging at kun to av de fast møtende ikke tar gjenvalg. Den ene av dem er til gjengjeld byrådsleder Harald Schjelderup, mens den andre er Per Stiegler. I tillegg har fire mannlige vararepresentanter varslet at de ikke tar gjenvalg.