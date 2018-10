Politiet arbeider med å få identifisert føreren av en lastebil som var involvert i en ulykke med en syklist i Bjørnsons gate.

– Lastebilen var ikke på stedet da vi kom frem. Vi har fått opplyst at det skal være en bossbil, men vi vet ikke om den tilhører BIR, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

– Var bevisst

Den kvinnelige syklisten skal ha vært våken og bevisst etter sammenstøtet som skjedde i krysset mellom Bjørnsons gate og Inndalsveien. Politiet ble varslet om ulykken klokken 12.25 mandag ettermiddag.

Avhører vitner

Politiet vet ikke om lastebilsjåføren har fått med seg at det har skjedd en ulykke.

– Politiet er på stedet og avhører vitner, sier Rebnord.

Operasjonslederen forteller at politiet er i kontakt med BIR for å få undersøkt om det kan være en av deres sjåfører.

– Hendelsesforløpet er foreløpig uklart, utover at vi vet at det har vært et sammenstøt mellom syklisten og lastebilen. Kvinnen var fraktet til sykehuset da politiet kom frem, sier operasjonslederen.