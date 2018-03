Storutrykning til Flesland fredag kveld da fly med 48 passasjerer meldte om problemer.

En rekke utrykningsenheter fra politi, brannvesen og helse rykket ved 20.15-tiden fredag kveld ut til Bergen lufthavn Flesland, etter å ha fått melding om at et fly med 48 passasjerer hadde problemer med landingshjulet.

Vest politidistrikt opplyste klokken 20.25 at flyet hadde landet som normalt. Ingen personer er skadet.

Sirklet i et kvarter

Det var et Widerøe-fly på vei fra Tromsø som fikk problemer like før landing, ifølge pressekontakt Øystein Skaar i Avinor.

– Flyet fikk noe tekniske problemer, og lå og sirklet her ute i en 10-15 minutter før de forsøkte å lande. Det gikk helt fint. Passasjerene blir fraktet i buss til terminalen nå, sier Skaar.

Piloten skal ha holdt passasjerene orientert underveis, men det ble ikke meldt om noe dramatikk ombord knyttet til hendelsen.

– Da passasjerene kom inn til terminalen fikk de en debrief om hva som hadde skjedd, sier kommunikasjonsansvarlig Cathrine Fuglesang Framholt ved Bergen lufthavn.

– Det var litt ekkelt, men jeg beholdt roen. Og det var ikke noen panikk i flyet, sier Magnar Bjørgve fra Tromsø.

Flightradar24.com

Han var en av passasjerene på flyet som fikk problemer med landingshjulene da det skulle lande på Bergen lufthavn.

– Kapteinen var veldig rolig. Han fortalte at det lyste en varsellamp og at de måtte gå gjennom noen prosedyrer før landing, sier han.

På vei ut av avgangshallen forteller han at selve landingen gikk helt fint.

– De løste ut landingshjulene manuelt, og kapteinen sa det kunne riste litt ekstra på grunn av det, men det ristet ikke så mye, sier han.

Full utrykning

Etter landing ble passasjerene tatt med for å ha en gjennomgang av hva som skjedde.

– Politiet spurte om vi hadde det bra, og jeg tror det gikk fint med alle. Men det var sikkert noen som synes det var skummelt.

Brannmannskap fra Fana, Laksevåg og Åsane rykket ut med en mannskapsbil og en tankbil. I tillegg ble brigadeleder og en mindre enhet fra hovedstasjonen i Bergen sendt ut.

– Vi hadde storutrykning. Det er vanlig prosedyre når det er fly som har over fem passasjerer, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik i 110-sentralen.

I det brannfolkene ankom Flesland, hadde flyet allerede landet trygt.

– Da ble det avblåst, men vi gjør dette for å støtte flyplassens eget brannvesen, sier Drotningsvik.

Automatisk feil

Informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli, opplyser at flyet fikk en automatisk indikasjonsfeil på at landingshjulene ikke var ute. Kapteinen valgte da å avbryte landingen for å gjøre en manuell sjekk av landingshjulene.

- Da forsvant lyset som viste feil, og de landet flyet på vanlig måte. Piloten hadde en debrief med passasjerene etter landing for å høre om noen ble bekymret, sier Solli.

Hun legger til flyet nå vil gå gjennom en rutinemessig sjekk på teknisk base på Flesland, der det forhåpentligvis vil komme fram hva som utløste feilen.