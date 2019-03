Røde Kors holdt mandag minnestund for Karoline Aadland (28), som er savnet etter flystyrten i Etiopia der 157 mennesker mistet livet.

Røde Kors bekreftet søndag at Aadland fra Bergen er blant de savnede etter at et fly fra Ethiopian Airlines styrtet på vei til Nairobi søndag.

– Det er med stor sorg vi har mottatt denne forferdelig triste nyheten, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors.

Røde Kors har ikke mottatt noen bekreftelse fra flyselskapet eller myndighetene, og Aadland har derfor status som savnet.

Røde Kors / NTB scanpix

– Vi frykter at Karoline Aadland er blant de omkomne, og vi har informert hennes nærmeste om dette. Våre tanker er nå med dem i denne vanskelige tiden, sier Apeland.

28- åringen er økonomiarbeider i internasjonal avdeling i Røde Kors. Da ulykken skjedde var Aadland på jobb i regionen.

Ingen overlevde da Boeing 737-flyet fra Ethiopian Airlines med 149 passasjerer og et mannskap på åtte styrtet mellom Addis Abeba og Kenyas hovedstad.