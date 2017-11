De siste fem årene har tre mannlige ansatte i Bergen kommune mistet jobben på grunn av seksuell trakassering.

Med drøyt 18.000 ansatte er kommunen den største arbeidsgiveren i Bergen, skriver Bergensavisen. HR-direktør Bjørg Lædre sier til avisen at hun kjenner til tre alvorlige tilfeller av seksuell trakassering på jobben de siste fem årene.

Sakene endte med at tre menn måtte gå fra stillingen de hadde i kommunen. En ble avskjediget og måtte gå på dagen. En fikk stå i jobben i tre måneder før han måtte slutte, mens den siste selv valgte å si opp med umiddelbar virkning.

– Vi har gode veiledere for dem som skal varsle og behandle et varsel, og vi har en god prosedyre for håndtering av mobbing og trakassering, svarer Lædre på spørsmål om kommunen har gode varslingsrutiner. Samtidig påpeker hun at slike rutiner alltid kan bli bedre.

Lædre tror trakassering underrapporteres og sier kommunen skal etablere et elektronisk varslingssystem for å fange opp alle typer saker.

75 prosent av de kommunalt ansatte i Bergen er kvinner.