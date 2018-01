Årets skisesong ligger allerede an til å bli rekordbra for Bergen og omegn.

Fra Furedalen alpinanlegg på Kvamskogen meldes det om flotte forhold og mye folk.

– Den siste uken har vi fått 60 centimeter nysnø, og det skal komme mer til uken. Dette er en knallstart på skisesongen!, sier daglig leder Jan Guttorm Skeie.

Anlegget har hatt åpent siden 2. desember, det er langt fra hvert år det åpnes så tidlig og har så stabile forhold over flere uker. Lørdag i 13-tiden var det 500–600 mennesker i anlegget, forteller Skeie.

– Vi har også kveldskjøring onsdag, fredag og lørdag, så det kommer nok flere i kveld.

Byfjellbonansa

Også på Fløyen er det blitt populært å bruke kveldene i snøen.

– Stadig flere bruker lysløypen på kveldstid. Da jeg tok banen ned i 21-tiden torsdag, var det skiløpere på vei opp. Lysene er på til klokken 23 og Idrettsservice gjør en kjempejobb med å preparere løypene, sier fløibanedirektør Anita Nybø.

Den siste uken har det vært veldig bra besøk på Fløibanen, forteller hun.

– Det er sjelden man kan gå på ski over så lang tid på Fløyen. Vi ser en masse glade bergensere med ski og akebrett.

Lørdag var det mye folk, men banen kjørte kontinuerlig, så det ble ikke veldig lange køer. Søndag formiddag er det mulig køen blir lengre.

– I morgen er det meldt enda bedre vær, og vi kjører gratis fra 8 -11 på turistforeningens «Kom-deg-ut-dag». Da kan det være lurt å være tidlig ute. Men det pleier å gå greit på disse dagene, sier Nybø.

– Totland må få flere plasser

Nysnø og nypreparerte løyper lokket også mange til Totland.

– En drømmedag, sier grunneier Terje Riple, som drifter parkeringsplassen.

På slike dager blir det gjerne en del kø og trafikkaos. Men ifølge Riple gikk alt som smurt lørdag.

– Det var plass til alle og jeg møtte bare fornøyde mennesker, med unntak av en som snudde fordi hun ikke fant parkeringsplass med en gang.

Daglig leder i Fana IL, Hans R. Dankertsen, mener området må få flere parkeringsplasser, slik det lenge har vært snakk om.

– Vi må gjøre noe med parkeringsplassen og tilkomsten, for flere er blitt obs på at dette er et helårsanlegg. Bydelen vokser og stadig flere vil på tur. Da blir den trafikale biten en utfordring. Vi er i dialog med grunneierne og kommunen om å få til noe som ikke blir for kostbart, sier han.

60 skidager hittil

– Noen har foreslått en shuttlebuss opp til skiløypen?

– Før i tiden gikk det faktisk skibuss fra Nesttun. Men i dag, når folk gjerne har med flere par ski, vil de nok helst komme i bil. Da må vi unngå at det blir kø og kaos, sier Dankertsen og legger til at det ligger an til en sjelden bra sesong på Totland.

– Vi har hatt nesten 60 dager med preparert løyper siden vi åpnet 15. november. Hvis dette fortsetter, kan vi få 120 skidager ti minutter fra Nesttun. Det er jo formidabelt!

Men det spørs om skiføret varer 60 dager til. Fra tirsdag meldes det fem-seks varmegrader og regn. Skientusiaster i regnbyen vet at man må nytte sjansen mens den er der.