– Nå ser Statsraadens fremtid lys ut, sier daglig leder og direktør Haakon Vatle.

Mannskapet på Statsraad Lehmkuhl har i en lengre periode levd med usikkerhet knyttet til jobbene sine.

– Dersom Sjøkrigsskolen hadde trukket seg ut av samarbeidet – det vil si å bruke Statsraaden som opplæringsarena – ville det fått dramatiske følger for driften av skipet. I verste fall måtte vi ha kuttet halve bemanningen på 40 om bord, sier Vatle.

Jubel og klappsalver

Torsdag formiddag kom gladmeldingen som løftet stemningen om bord i seilskuten, som for tiden ligger i dokk på Laksevåg.

Sjefen for Forsvarets høgskole, kontreadmiral Louise Dedichen, møtte selv frem og overbrakte det glade budskapet til jubel og klappsalver fra mannskap.

– Jeg har gledet meg til å komme hit for å fortelle at Sjøkrigsskolen vil fortsette med å sende sine kadetter om bord i seilskipet for en årlig tremåneders opplæringstur.

Utdanningsrefom

Dedichen redegjorde for hvorfor det har vært usikkerhet knyttet til bruken av Statsraaden.

– Vi har vært gjennom en større utdanningsreform besluttet av Stortinget. Fra 1. august 2017 ble Sjøkrigsskolen en del av Forsvarets høyskole. En del av prosessen har vært å vurdere vår tilstedeværelse på Statsraaden. Det er svært hyggelig å kunne fortelle at vi er klare for videre samarbeid.

Tor Høvik

– Ingen hjelpende hånd

Kontreadmiralen la vekt på at man ikke ser på samarbeidet med Statsraaden som det å gi en hjelpende hånd til seilskuten.

– Nei, vi leier tid om bord på skipet fordi dette er det beste alternativet som finnes. Selv om det er et gammelt skip, så er det en fantastisk arena for våre kadetter.

Tor Høvik

– Ville ikke vært turen foruten

En av kadettene ved Sjøkrigsskolen, Kristian Ohma, var med på siste opplæringstur med Statsraaden og er full av lovord.

– Denne tremåneders-turen som går til USA er et fantastisk opplegg som vi alle vokser på. Jeg ville ikke vært turen foruten, sier Ohma, som går første året på Sjøkrigsskolen.

Gravid i femte måned

Anny-Elise Hjelle, som er fast ansatt på Statsraad Lehmkuhl, er svært glad for at jobben er sikret.

– Jeg er gravid i femte måned. Da er det fint å vite at man har jobb i mange år fremover. Jeg blir ikke med på neste tokt på grunn av de lykkelige omstendighetene, men så gleder jeg meg til å ta fatt igjen, sier Hjelle, som er en av åtte kvinner i den faste besetningen.

Hun er kokk om bord og også jobber i forpleiningen.

Tor Høvik

Tor Høvik

Blir samtaleemne

Kommandørkaptein Sigvard Sandvik er sjef for Sjøkrigsskolen.

– Dette er en stor dag for oss også. Denne årlige tremåneders-turen til USA er et lite høydepunkt for kadettene. De som skal ut på neste tur vet ikke om denne beslutningen, så dette kommer nok til å bli samtaleemne på skolen de nærmeste dagene, sier han.

– Gir trygghet

Bernt Jacob Pettersen, styreleder Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl, var også glad for å motta budskapet om at samarbeidet med forsvaret blir videreført.

– Vi vedlikeholder og jobber bevisst for å kunne gi forsvaret og alle andre som benytter seg av skipet et best mulig tilbud. Dette gir oss trygghet for å kunne satse videre, sier Pettersen.

Oppgraderes for 20 millioner

Statsraaden skal ligge i dokk på Laksevåg til påsketider.

– Hele skroget er av stålplater. Vi holder nå på å skifte ut mange plater i skroget. Vi skifter også generatorer. Kafeteriaen skal oppgraderes. Totalt dreier det seg om en oppgradering på 20 millioner kroner, sier Marcus Seidl, som er kaptein på Statsraad Lehmkuhl.

Omsetter for 38 millioner

Haakon Vatle i Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl sier at man har hatt avtalen med forsvaret siden 2002.

– Toktet til USA har normalt vært fra september – desember. I det nye opplegget skal Sjøkrigsskolen ha sin seilas fra januar – mars, med oppstart 2019.

Ifølge Vatle gjelder avtalen med forsvaret frem til 2024.

– Dette gjør at vi er sikret fortsatt helårsdrift. Inntektene fra Sjøforsvaret utgjør så mye som en femdel av inntektene våre. Vi har en omsetning på rundt 38 millioner kroner.

Nasjonalt spleiselag står for støtte på 11 millioner. Av dette går staten inn med 70 prosent, mens Hordaland fylke og Bergen kommune går inn med 15 prosent hver.