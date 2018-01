Somaliske Abdullahi Ibrahim er årets BT-debattant.

– Dette hadde jeg virkelig ikke ventet. Nå kjenner jeg at jeg ble enda mer motivert, sier Ibrahim til BT etter kåringen på Litteraturhuset i Bergen.

Torsdag kveld har Bergens Tidende for tredje året på rad kåret «Årets debattant». Og vinner av hovedprisen er lærer og Landås-beboer Abdullahi Ibrahim.

– Årets BT-debattant er en sjelden stemme i vestlandsdebatten, som snakker fra et sted vi ikke hører så mye fra, sier debattleder Liv Skotheim i BT.

Han har i en årrekke, blant annet gjennom organisasjonen QADO, engasjert seg i arbeidet med å forebygge og bekjempe radikalisering av somalisk ungdom i Bergen.

– Det bisarre er at vi ofte diskuterer det somaliske miljøet, uten at noen fra miljøet deltar, sier Liv Skotheim. Hun sitter også i juryen.

– Ville delta

Ibrahim sier han selv begynte å skrive debattinnlegg for to år siden. Det begynte med at han lå våken i sengen og slet med å få sove.

– Jeg var sint, og følte at ting ble feil fremstilt. Da måtte jeg stå opp og skrive. Jeg ville delta i debatten.

Siden har Ibrahim kastet seg inn i vanskelige temaer, som koranskoler og kjønnslemlestelse.

– Han er veldig nyansert i innleggene sine, selv om det kan være kvasse fronter ellers i debatten om disse temaene. Han er også tydelig på å oppfordre innvandrere til å delta i debattene, og i samfunnet for øvrig ved blant annet å stemme, sier Skotheim.

Egne erfaringer

Juryen skriver i sin begrunnelse at Abdullahi Ibrahim skaper engasjement ved å dra veksel på egne erfaringer.

«Han evner å se en sak fra flere sider, og forholder seg til sakene han er opptatt av. Altfor ofte blir disse debattene for personfokusert. Ibrahim oppfordrer til debatt og skaper debatt. Ibrahim skriver personlig, selvreflekterende og tydelig. Han har et klart språk og gir oss tankevekkende bidrag om temaer uten å angripe, og løfter dermed debatten videre», heter det i begrunnelsen.

– Må skrive mer

Nå etterlyser vinneren flere stemmer fra innvandrermiljøet i debatter.

– Dette er viktige stemmer. Vi kan ikke være uenige uten å si hva vi mener.

Ibrahim sier han har fått nesten utelukkende positiv respons på innleggene sine, selv de mest kontroversielle. Blant elevene sine har han også fått litt kjendisstatus, sier han.

– Jeg må av og til skrive autografer, det er ganske gøy.

– Jeg ble utrolig stolt over å få denne prisen. Men jeg kjenner litt på presset nå. Det er jo et ansvar som følger med.

Disse fikk også pris:

Årets mest leste

Årets mest leste debattinnlegg sto Bjarte Øygard for. Over 332.000 lesere har fått med seg hans «Bekymringsmelding til Nav».

Her er de nominerte i de ulike klassene, med vinnerne uthevet

Årets debattant:

Michael Hertzberg

Trude Basso

Abdullahi Ibrahim

Årets politikerstemme:

Jette Christensen

Sofie Marhaug

Peter Christian Frølich

Juryens begrunnelse: «Høyre-politiker Peter Christian Frølich har gang på gang reist debatter i 2017, om politireform, klimarettssak, beredskap og karakterkrav til lærere. Han skriver tydelig og nyansert om politisk kompliserte saker, og får alltid svar fra andre. Han kombinerer en stor forståelse for andre sine syn, men er samtidig skarp. Noe av det sterkeste i Frølich sine tekster er eksemplene han kommer med, som gir større innsikt i temaene han skriver om».

Årets debattstarter:

Merethe Johannesen

Trond Albert Skjelbred

Else Øyen

Juryens begrunnelse: «Else Øyen skrev teksten «Når helsevesenet går i vranglås», om hvordan hun opplevde en legeundersøkelse på Haukeland sykehus, et innlegg som opprørte og engasjere svært mange. Øyen skriver levende, personlig og grundig og skapte et stort engasjement i kommentarfeltet og sosiale medier. En sår, modig og velskrevet tekst som belyser hvor liten man kan kjenne seg i møte med legens maktrolle. Dette kan mange kjenne seg igjen i, uavhengig av alder».

Årets unge stemme:

Emma Erlandsen

Anna Sofie Ekeland

Ragnhild Yndestad

Juryens begrunnelse: «Ragnhild Yndestad er en ung skribent med en skarp penn. Hun har klare meninger og er ikke redd for å ta i. Hun har skrevet om alt fra fraværsgrense i skolen til flyktningpolitikk og skjønnhetspress. Hun trekker på konkrete personlige opplevelser. Yndestad har en fri og uredd stemme som har et stort potensial for å bli en tydelig stemme i offentligheten.

Hun skriver energisk, følelsesladd og med «hjerte utenpå», uten at det blir navlebeskuende.»

Juryen

Juryen har bestått av Liv Skotheim, debattleder i BT, Jens Kjeldsen, professor retorikk UiB, Morten Myksvoll, skribent og tidligere bystyrerepresentant i Bergen, og Charlotte Myrbråten, skribent og arrangementsansvarlig for Bergen Offentlige Bibliotek.