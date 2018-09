STENGER FOR EN STUND: Laila Alice Skorge, daglig leder for Colonialen AS, sier restauranten vil stenge for en liten stund før de kommer med et nytt konsept. FOTO: Vegard Valde

Colonialen gjør endringer og stenger hovedrestauranten

– Vi er klare for et nytt prosjekt, sier Laila Alice Skorge, daglig leder i Colonialen AS.

widget-list 6. oktober vil restauranten i Kong Oscars gate stenge dørene. – Jeg har ikke så lyst til å si hva som skal skje, men vi skal slutte med restauranten slik den er nå, sier Skorge. Starter opp igjen snart 13 år har gått siden Skorge og ektemannen Ken Petter Skorge-Kristiansen åpnet Colonialen fetevare og restaurant. Den gang hadde de fire bord på Engen. – Da vi flyttet til Kong Oscars gate ble vi mye større. Det vi har levert har ligget i toppsjiktet blant restauranter i Bergen, og den posisjonen er vi litt ferdig med, sier Skorge. Les Amanda Bahls anmeldelse (Abo) Røde tall Restauranten i Kong Oscars har imidlertid ikke levert like godt økonomisk. De siste fem årene har driftsselskapet Colonialen Engen AS gått med til sammen 3,2 millioner kroner i underskudd. Fjoråret endte med et årsresultat på minus 925.000 kroner, av en omsetning på i overkant av ni millioner kroner. Skorge legger ikke skjul på at økonomien hadde betydning da de bestemte seg for å endre på konseptet. – Det vil være feil av meg å si at økonomien ikke har en innvirkning, men det er ikke dette som er hovedgrunnen til at vi skifter konsept. Vi ønsker nå å formidle på en annen måte. Det er nok av investorer der ute som sikkert ville ha investert i restauranten, men det har ikke vært vårt ønske, sier Skorge. Denne restaurantens bakgård er en turistattraksjon – Føles ganske drastisk – Jeg skal ikke si at vi ikke tar opp igjen ballen med fine menyer på et seinere tidspunkt, men akkurat nå kjenner vi at vi vil komme oss bort fra det, sier Skorge. Hun forteller at det føles ganske drastisk å skulle gå inn i et nytt og enklere konsept. – Vi har strekt oss etter de beste anmeldelsene og vi skal selvfølgelig fortsette å jobbe med kvalitet som vi gjør, men på en annen måte, forteller Skorge. Bergens stille matrevolusjon – Spent på mottakelsen Hun gleder seg veldig til det nye konseptet er oppe og går. – Nå har det sunket godt inn nå, og det blir kjekt med et nytt konsept. Men det er også litt sårt. Det er nok noen gjester som synes det er trist, men det er godt å endre seg innimellom og tørre å utfordre seg selv på nye områder, sier Skorge. Ifølge den daglige lederen fikk nyheten om stengingen blandet mottakelse hos de som jobber der. – Det er nok litt delt blant de ansatte. Mange synes det er helt riktig, noen synes det er sårt, men alle er veldig spente på endringene. Det er klart at de ansatte bryr seg mye. De har enorm stolthet for faget sitt og endringer er utfordrende, men over det hele er det en positiv gjeng, så jeg tror det blir en god greie, sier Skorge.