Flere vitner er avhørt etter dødsfall på Nautnes i Øygarden.

En kvinne er funnet død i en enebolig på Nautnes.

Politiet fikk inn melding om dødsfallet lørdag morgen.

– Jeg kan bekrefte at en person er funnet død, men kan ikke gi noen flere opplysninger på nåværende tidspunkt, sa operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt, ved 12-tiden.

Ukjent dødsårsak

Politiet har flere patruljer på stedet i forbindelse med åstedsundersøkelser og vitneforklaringer.

Årsaken til dødsfallet er ikke kjent. Politiet ønsker ikke å gå ut med opplysninger om den avdøde eller omstendighetene rundt dødsfallet, og presiserer at etterforskningen er på et tidlig stadium.

– Etterforskningen innebærer avhør av personer som er tilknyttet huset og tekniske undersøkelser av åstedet, sier innsatsleder Tom Johannessen.

Politiet arbeider parallelt med å varsle de pårørende.

Flere avhørt

– Foreløpig danner vi oss et grunnlag med de innledende undersøkelsene, og per nå har vi ingenting som tilsier at det har skjedd noe kriminelt.

Flere personer at tatt inn til avhør hos politiet.

– Vi kommer til å bli på åstedet til vi føler at vi har gjort de nødvendige undersøkelsene og har skaffet oss den informasjonen vi trenger, sier Johannessen.