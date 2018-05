To personer er pågrepet etter at en mann ble knivstukket i Strax-tunnelen fredag kveld.

En mann i midten av 30-årene er kjørt til Haukeland etter å ha blitt stukket med kniv i undergangen ved Strax-huset på Gyldenpris fredag kveld.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Politiet var på åstedet ved 21.20-tiden. Der fant de altså mannen med skader som var forenlige med knivstikk.

Ingen andre var å se i området.

Tjue minutter senere ble en mann i 40-årene og en kvinne i 20-årene pågrepet av politiet.

Pågripelsene skjedde uten dramatikk, opplyser politiet i en pressemelding.

– To er pågrepet, og vi utelukker ikke at det blir flere, sier politiadvokat Kjetil Tomren, og understreker at etterforskningen er i en tidlig fase.

– Foreløpig har vi ikke fått gjennomført avhør av de to som er pågrepet, sier Tomren.

– Vet dere noe mer om skadeomfanget?

– Det var såpass alvorlig at han ble fraktet rett til sykehuset, men vi vet ikke noe mer, sier politiadvokaten.

Politiet var ved 23-tiden fremdeles på åstedet, der de blant annet snakket med vitner og sikret eventuelle spor.

Enn så lenge er det uvisst om andre så selve hendelsen.

Den 90 meter lange Strax-tunnelen har siden stengingen av Nygårdsparken i 2014 vært et tilholdssted for rusavhengige.