Svigermor og en fleksibel arbeidsgiver får streikehverdagen til å gå opp

Mandag trappes barnehagestreiken opp på nytt. Tobarnsfar Karsten Sprenger håper på en snarlig løsning.

Karsten Sprenger skulle ha vært på et møte i Oslo onsdag. Men på grunn av barnehagestreiken må han være hjemme med barna Marcus Emil (2) og Milla Sofie (4).

I et rekkehus i Åsane turner Milla Sofie (4) intenst i sofaen. Lillebror Marcus Emil (2) er småsyk og vil sitte på armen til pappa Karsten.

Det er første dag med barnehagestreik for familien Sprenger Bjørke. Mens mamma er på jobb tar pappa første skift for å få den nye hverdagen til å gå opp.

– Arbeidsgiveren min er heldigvis fleksibel, og så har vi svigermor i bakhånd. Det redder oss nå. Men hvis streiken varer lenge kan det bli vanskeligere, sier Karsten Sprenger.

Svært mange småbarnsfamilier er nå i den samme situasjon.

Onsdag morgen ble 45 nye barnehager tatt ut i streik i Bergen. Mandag utvides streiken ytterligere.

Da vil det totalt være over 3600 barnehageansatte i streik over hele landet.

De representerer Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta.

Årsaken til streiken er at fagforeningene ikke er blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) om en pensjonsavtale.

Karsten Sprenger reiser vanligvis mye i jobben i Kystrederiene. Nå blir det flere rolige hjemmedager med Milla Sofie (4)) og lillebror.

Ingen rettigheter for foreldrene

Mange barnehager er stengt på grunn av streiken. I Kidsa Myrdal, der Milla Sofie og Marcus Emil har plass, forsøker de å gi et tilbud noen av dagene.

På fredag håper de at minstemann kan gå i barnehagen, mens Milla Sofie er hjemme med pappa. På mandag er det hennes tur. Lenger enn det er det vanskelig å planlegge.

– Jeg kan ha hjemmekontor og jobbe litt innimellom. Det er vanskeligere for samboeren min som jobber i kommunen, sier Sprenger.

Foreldre som må være hjemme og passe barn på grunn av streik har ingen formell rett til å ta fri. Det er opp til den enkelte å finne løsninger.

– Hvis streiken varer lenge må vi være kreative for å få det til. Kanskje kan vi samarbeide med de andre foreldrene i gaten her om barnepass, sier Karsten Sprenger.

Milla Sofie og lillebror Marcus Emil har heldigvis hverandre å leke med hjemme. De får også komme til barnehagen enkelte dager under streiken.

Fagforbundet: – Stor streikevilje

17. oktober gikk de første barnehagene ut i streik. Forhandlingene mellom partene i streiken har så langt ikke ført frem. Ifølge ledelsen i Fagforbundet i Vestland er streikeviljen stor.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra medlemmene våre og har aldri opplevd en tilsvarende streikevilje som dette, sier fylkesleder Ørjan Myrmel.

Fagforeningene sier at de krever pensjonsrettigheter som er vanlig i de kommunale barnehagene. De ønsker en AFP-ordning, altså et livsvarig tillegg til folketrygd og tjenestepensjon.

– Det er alltid en fare for at de streikende ikke helt skjønner hvorfor de er tatt ut. Det er ikke tilfellet her. Bevisstheten rundt pensjon er stor. Mange har lav lønn i utgangspunktet, og da blir pensjonen svært viktig å ha på plass, sier Knut Remi Heimvik som er leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

Samtidig med at streiken trappes opp beklager Fagforbundet konsekvensene den får for mange familier.

– De streikende har også lyst til å komme tilbake på jobb. At streiken fortsatt ikke er avsluttet må PBL ta på sin kappe. De har ikke holdt løftene sine når det gjelder en ny pensjonsavtale, sier Ørjan Myrmel.

Karsten Sprenger sier han støtter de ansatte i barnehagene under streiken.

PBL: – For kostbart

Marius Iversen er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL. Han avviser påstanden om løftebrudd.

– Det stemmer at partene har hatt en intensjon om å få på plass en ny avtale om AFP. Vi er enige om at dagens AFP-ordning skal erstattes med en ny, men er uenige om innretning og når det skal skje. Fagforeningene har kommet med krav om ordninger som er så kostbare at det ikke er mulig for de private barnehagene å imøtekomme dem, sier Iversen.

Ifølge Iversen er ordningene som fagforeningene krever bedre enn kommunenes avtaler. Han sier at avstanden mellom partene fortsatt er stor.

– Tirsdag brøt fagforeningene forhandlingene etter bare en time, og det beklager vi. Men vi håper at det skal være mulig å få gjenoppta forhandlingene og få en rask avslutning på streiken, sier Iversen.

Støtter de streikende

I rekkehuset i Åsane sier Karsten Sprenger sier at han støtter de streikende ansatte i barnehagen. Samtidig forstår han at det kan være vanskelig å bli enig om en kostbar pensjonsavtale.

– Jeg har inntrykk av at de fleste foreldrene støtter streiken og at det stort sett er god stemning. Men jeg tror at støtten kan bli mindre etter hvert, dersom vi ikke får en avslutning på dette, sier han.

Milla Sofie og Marcus Emil leker på gulvet.

– Det er ikke så lett hvis jeg får en jobbsamtale midt oppe i dette, smiler Karsten Sprenger.