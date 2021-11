Reagerer på barnehageaksjon

– Mange foreldre har hatt det tøft med mye sykdom og fravær. Å be dem om dette i tillegg, er utfordrende, sier Bente Ingeborg Myrtveit i Utdanningsforbundet.

Bente Ingeborg Myrtveit er leder i Utdanningsforbundet. Hun sier at en del av de ansatte synes dagens barnehageaksjon er vanskelig å stå i.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Onsdag klokken 14 stenger en rekke private barnehager dørene. Årsaken er at de protesterer mot regjeringens forslag om kutt i pensjonstilskuddene.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) advarer mot at kuttene kan få dramatiske konsekvenser for mange barnehager.

Det er eierne av barnehagene som aksjonerer. Styrere og ansatte er ikke part i konflikten.

– En del av våre medlemmer synes dette er vanskelig å stå i. De bryter jo en slags kontrakt med foreldrene. Mange foreldre har også hatt det tøft denne høsten, med mye sykdom og fravær. Å skulle be dem om dette i tillegg, er utfordrende, sier Bente Ingeborg Myrtveit, leder i Utdanningsforbundet i Bergen.

Forstår utfordringene

Hun beskriver aksjonen som underlig.

– Det er rart at en arbeidsgiverorganisasjon velger å ha en politisk aksjon. Vanligvis vil man velge dialog og møter for å si hva man mener. Å redusere barnehagetilbudet fordi de ikke er fornøyde med tilskuddet, er spesielt, sier Myrtveit.

Samtidig har hun forståelse for utfordringene i de private barnehagene.

– Reduksjonen av tilskuddene ser ut til å skje veldig fort. Det vil være uklokt å gjøre uten at en ny finansieringsmetode er på plass, sier Myrtveit.

Årsaken til at regjeringen vil kutte i pensjonstilskuddet er at de private barnehagene har fått for mye tilskudd i forhold til de reelle utgiftene til denne posten.

– Regjeringen ønsker å redusere muligheten til å ta ut profitt, men endringen går for raskt, sier Myrtveit.

Mikkel Grüner (SV) mener byråden bør avklare om de private barnehagene ikke lenger makter å løse den oppgaven de har tatt på seg.

SV ber skolebyråden gripe inn

Mikkel Grüner (SV) er blant dem som reagerer på at barnehagene velger å stenge. Han ber skolebyråden gripe inn.

– Vi oppfordrer skolebyråden til å ta direkte kontakt med de barnehagene som nå sier de ikke kan eller vil levere den tjenesten kommunen og foreldrene betaler for, sier Grüner.

Han mener byråden bør avklare om barnehagene ikke lenger makter å løse den oppgaven de har tatt på seg.

– Skolebyråden bør spørre om kommunen skal overta driften. Det bør kommunen være villig til å gjøre, sier Grüner.

Både SV og Arbeiderpartiet har lenge jobbet for å øke andelen kommunale barnehager i Bergen. Begge partiene var svært fornøyde med oppkjøpet av Akasia-barnehagene like før sommeren.

Dette kjøpte økte andelen kommunale barnehager i Bergen med nesten ti prosent.

Fungerende skolebyråd Eline Haakestad (MDG) er forelagt uttalelsene fra Grüner. Hun skriver dette i en melding til BT:

– Vi har et godt samarbeid med de private barnehagene i Bergen, og det skal vi fortsette å ha.

Videre skriver hun om aksjonen:

– Dette er drastisk og en uvanlig måte å drive politisk påvirkningsarbeid på. Jeg håper ikke dette fører til for store problemer for barn og foresatte.

Eline Haakestad er fungerende skolebyråd mens Endre Tvinnereim er på ferie.

PBL: – Har hatt dialog i mange år

Kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL har forståelse for at det er delte meninger om aksjonsformen de har valgt.

– Vi har hatt dialog rundt dette spørsmålet i mange år, men vi blir ikke hørt. Derfor har vi valgt å gi et veldig tydelig signal om at vi ikke kan akseptere et slikt kutt i tilskuddet, sier han.

Iversen har også sympati for at stengingen kan gjøre onsdagen krevende for foreldre til barnehagebarn.

– Samtidig er det slik at de foreslåtte kuttene vil ramme barnehagenes tilbud i mange år fremover. Sett opp mot dette er to–tre timer en ettermiddag en liten pris å betale. Vi oppfordrer også barnehagene til å være fleksible overfor foreldre som ikke får dette til, sier Iversen.