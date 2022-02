Podkast: Slik ble bergenseren forsøkt presset for penger

Lydopptaket fra leiligheten fikk politiet til å gå til aksjon.

To menn er tiltalt for grov utpressing etter episoden i Bergen for to år siden.

Bergenseren skal ha blitt truet med at familien hans skulle tas hvis han ikke betalte flere hundre tusen kroner.

Dette er deler av dialogen mellom fornærmede og en av de tiltalte i saken, før de møttes i leiligheten i Bergen.