Følg vannstanden i elvene direkte

NVE har sendt ut flere flomvarsler for onsdag og torsdag. Her kan du følge med på vannføringen i regionen.

Fakta Slik tolker du kartet: Normal vannføring: vannføringen utgjør ikke fare for oversvømmelse eller erosjon.

Stor vannføring: vannføringen er større enn normalt, men det sendes ikke ut farevarsel.

Mellom middel- og 5-årsflom (gult farenivå): laveste varslingsnivå. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Mellom 5- og 50-årsflom (oransje farenivå): alvorlig situasjon som forekommer sjelden. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Over 50-årsflom (rødt farenivå): ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur.

Kilde: NVE Les mer

Et flomvarsel er basert på beregninger av forventet vannføring ved et vassdrag. Når Norges vassdrags- og energidirektorat sender gult, oransje og rødt flomvarsel for Vestlandet, er det fordi det er forventet så mye vannføring at det er fare for oversvømmelser eller erosjonsskader.

Det er sendt ut gult nedbørsvarsel for gamle Hordaland, oransje for Sogn og Fjordane, og rødt for Møre og Romsdal og Trøndelag.