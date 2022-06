Tre ganger skulle de gifte seg. Tre brudekjoler ble kjøpt.

Her er noen håndplukkede saker du kan lese.

En brudgom stakk av to uker før bryllupet. En annen var utro på andre siden av kloden. Og så har du Heidi og Thomas, som har prøvd å gifte seg tre ganger, men avlyst hver gang.

Faren er dømt for minst 160 overgrep mot denne jenten

En ung jente i Bergen som skulle være så skadet av overgrep at hun ikke kunne spise. Det var det journalist Ingunn Røren fikk høre høsten 2017. At det fantes en jente som hadde vært innelåst på sykehus siden hun var 14 år.

Jentens far er dømt for minst 160 overgrep mot henne. Hennes historie ble starten på serien «De ødelagte», der BT har gransket 200 overgrepsdommer der barn fra Vestlandet var offer. Mange av dem er skadet for livet.

