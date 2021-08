Bli med gjennom den nye bybanetunnelen

For en uke siden sprengte arbeiderne seg gjennom siste bit av fjell. BT fikk være med på en av de første kjøreturene fra ende til annen i Fyllingsdalstunnelen.

På arbeidsplassen ved Kristianborg durer tunge anleggskjøretøy inn og ut av tunnelmunningen.

Her har entreprenørselskapet Marti bokstavelig talt jobbet på spreng for å åpne fjellet. Forrige uke kom gjennomslaget, og nå går det an å kjøre hele veien gjennom.