Vi har plukket ut tre saker til deg.

For mindre enn 30 minutter siden

1

Hun er gift, har to små barn og god jobb. Og hun har et alvorlig problem hun ikke snakker høyt om.

Foto: Jon Ingemundsen

En lang rekke småting kan utløse reaksjonene: En fem minutter lang diskusjon om at de skal gå og legge seg. At de nok en gang går inn med sko uten å tørke av seg på dørmatten. At søsknene krangler og slår hverandre.

– Da reagerer jeg kraftig, stiller dem opp mot veggen og skriker: «Hva er det som feiler dere? Kan dere ikke gjøre som jeg sier?».

Les hele saken: Når mamma klikker