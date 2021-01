– Nei, du trenger ikke slutte å mate fuglene

Her er alt du trenger å vite om fugleinfluensaen i Bergen.

To knoppsvaner ble funnet døde i Smålungeren. De døde av fugleinfluensa. Foto: Ingvild Rugland

To svaner ble funnet døde på isen i Smålungeren i forrige uke. Begge har fått påvist den nye varianten av fugleinfluensa.

Men hva betyr egentlig dette for byens fugler og innbyggere? Er det farlig for mennesker, og hvor mange fugler regner man med kan bli smittet?

BT har spurt eksperter fra både Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet.

Er det farlig for mennesker?

Asbjørn Fortun trener unge fugler i å finne veien hjem. Bildet er fra 2018. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Den nye varianten av fugleinfluensa blir beskrevet som høypatogen. Det betyr at det smitter veldig lett, og den har høy dødelighet blant fugler.

Hittil er det, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI), ingen påvist smitte blant mennesker. FHI opplyser at det er svært liten sannsynlighet for at viruset smitter til mennesker.

– Dette er et virus som i sin nåværende form er tilpasset fugl. Det er ingen tidligere kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med akkurat denne varianten av fugleinfluensa, sier Ragnhild Tønnessen.

Hun er seniorrådgiver i FHI.