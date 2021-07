Dette kan bli fremtidens lokalfly

Med elektriske sjøfly vil gründerne revolusjonere luftfarten. Klimaministeren gir tommelen opp.

Gründerne ønsker seg sjøflyhavn på Dokken, men ser også for seg andre muligheter – for eksempel ved Bryggen. Derfra kjøres flyet som en båt ut på fjorden før det letter. Foto: Illustrasjon: El-Fly AS

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Visjonen vår er å ha 20 elektriske sjøfly i trafikk på Vestlandet i 2030, sier Eric Lithun.

47-åringen driver egentlig med IT og eiendomsvirksomhet. Som amatørpilot og hovedeier i Elfly AS har han imidlertid blikket rettet mot himmelen. Gjennom prosjektet Byfly ønsker selskapet å revolusjonere norsk samferdsel og skape et nytt norsk industrieventyr.

– Jeg tror Norge vil være først i hele verden med elektrisk luftfart, sier Lithun.

Nøkkelen er å utnytte de norske fjordene, som byr på fiks ferdige landingsstriper over det meste av landet. Hvis kundene kan droppe reisen til flyplassen og heller stige om bord fra en kai, vil det spare både tid og penger.

– Med avgang fra Bergen sentrum skal flyet vårt være i Stavanger før Bybanen er fremme på Flesland.

Tilbake til «flygende båter»

Å bruke Byfjorden som flyplass er ikke nytt. Før tyskerne bygget ut flystriper under Andre verdenskrig, var sjøfly ryggraden i norsk luftfart. Fra Sandviken og Hjellestad kunne man reise både til andre landsdeler og de fleste kroker av Vestlandet. I dag er imidlertid sjøfly marginalt.

– Nesten ingen i verden driver med det. Man bruker bare vanlige fly som er bygget om for å lande på vann, sier Lithun.

– Vi ser heller til de flygende båtene fra mellomkrigstiden.

Før Flesland fikk flyplass var det tett mellom sjøflyene i Sandviken. Her er en Short Sealand-maskin i aksjon en gang på 1950-tallet. Foto: Birkhaug og Omdal (arkiv)

Dagens spinkle sjøfly har svake sjøegenskaper og kan lett velte. Lithun vil tilbake til amfibiefly som lander på buken, men kan sette ut hjul ved behov. Batterier i bunnen gir stødighet, mens en lukket elmotor reduserer problemet med saltinntrengning.

Etterhvert som flere havner får ladeanlegg, vil det ikke behøves mye infrastruktur heller – kun et vannområde regulert for formålet. Elfly AS har foreslått at det tegnes inn en sjøflyhavn i den nye bydelen på Dokken.

– Med sikkerhetsmargin trenger vi 750 meter med vann for å ta av. Vi kan klare oss med dagens landingsplass i Sandviken også, sier Lithun.

Les også Elflyruter er mulig i Norge – men først i 2025

Vil bygge flyene i Norge

Hvor skal så disse flyene komme fra? Planen til Elfly AS er å bygge dem selv – i samarbeid med etablert norsk industri.

Mens de norske elbil-satsingene Buddy og Think havarerte, mener Lithun det skal gå greit å produsere 30 til 50 elfly i året.

– Skrogene kan for eksempel lages ved en båtfabrikk, så kjøper man inn resten av delene som hyllevarer og skrur det sammen, sier han.

Til å konstruere flyet har Lithun fått med seg industridesigner Tomas Brødreskift. Han har tidligere bygget det som skal ha vært verdens første elektriske sjøfly, med plass til to personer.

Slik ser Elfly AS for seg fartøyet som skal kunne frakte ni passasjerer fra Byfjorden til Stavanger sentrum på tre kvarter. Foto: Illustrasjon: El-Fly AS

Nå planlegger gründerne et 13 meter langt sjøfly med plass til ni passasjerer og én pilot. Uten trykkabin, og med lav nok vekt til at passasjerene slipper sikkerhetskontroll.

Med en batteripakke tilsvarende fire Tesla 3-biler skal flyet kunne reise 250 kilometer på én time og fremdeles ha en halvtimes strøm i reserve. Dermed kan man komme seg til Odda på 20 minutter, Førde på 30 minutter og Stavanger på 45 minutter.

– Hva vil slike turer koste?

– Vi vil legge oss rundt dagens Widerøe-priser, men er åpne for andre forretningsmodeller, sier Lithun.

Han mener sjøfly kan bli et alternativ både for planlagt syketransport, frakt, fest og andre charteroppdrag.

– Kanskje vil flere unge mennesker bosette seg i hjemkommunen hvis de vet at de kan reise på konsert på Koengen og tilbake igjen på nachspiel.

Stryn og Ullensvang vil være med

Byfly-prosjektet er ennå i støpeskjeen, men langs fjordene har flere fattet interesse. I en høringsuttalelse til et foreslått program for elektrifisering av kommersiell luftfart, skrev Vestland fylkeskommune i fjor følgende:

«Tidleg innfasing av elektriske sjø- og småfly vil demonstrere teknologien og skape ein større tillit til elektriske fly blant befolkninga generelt og gjere innfasing av elfly i kommersiell rutetrafikk lettare.»

Den såkalte «luftbussen» Valkyrien fotografert på Gressholmen i Oslo i 1936. Dette amfibieflyet tok imot passasjerer på land, før det rullet ut i vannet for å ta av. Foto: Ukjent

Kommunene Ullensvang og Stryn skrev nylig under på intensjonsavtaler om at de ønsker å bli kunder dersom planene realiseres.

– Vi er interessert i å være med og se hva som kan ligge i dette, sier ordfører i Stryn, Per Atle Kjøllesdal (Sp).

Med seks timers kjøretid til Bergen og lite rutebåt-tilbud, frister det å kunne fly fra Nordfjorden til Byfjorden på tre kvarter.

– Det kan være aktuelt både for næringslivet, turistnæringen og private, sier Kjøllesdal.

Les også Stavanger-Bergen kan bli verdens første elfly-rute

Rotevant positiv til statsstøtte

Nylig var klimaminister Sveinung Rotevatn (V) på besøk hos Elfly AS. Der fikk han sansen for bergensernes visjon.

– En del har fått det for seg at klimapolitikk vil gjøre livene våre mye verre, men dette er et godt eksempel på et konsept som kan gjøre livet enklere. Skal du langt inn i Hardanger eller Sognefjorden vil dette være kjempeaktuelt, sier Rotevatn.

– Og så er det gøy at noen tenker helt annerledes. Det var jo slik man fløy i Norge før, så kanskje er det tilbake til fremtiden.

Rundt midten av forrige århundre ble såkalt flygende båter mye brukt. Denne Short SA-6 Sealand Mk. I ble kjøpt av Vestlandske Luftfartsselskap i 1951, og skal ha vært i drift til 1959. Foto: Birkhaug og Omdal (arkiv)

Rotevatn peker på at man ikke kan bygge plasskrevende flyplasser overalt, mens det ligger landingsklare fjorder langs hele kysten.

– Kan det være aktuelt å gi driftsstøtte til elektriske sjøfly over samferdselsbudsjettet?

– Ja, hvis man vurderer det som hensiktsmessig. Det finnes knapt reiseformer i distriktene som ikke er subsidiert – og jeg er for at staten gir støtte der man ikke kan drive kommersielt. Da må tilbudet være det viktigste, ikke teknologien.

Trenger én til to milliarder

Skal Elfly AS nå målet om å være i drift fra 2030, må de henge i. Sertifiseringsprosessen for et fly kan ta åtte til ti år, anslår Lithun.

– Vi håper å ha et bemannet sjøfly i luften om noen år, sier han.

Fra kontorfellesskapet Bergen Works i Skostredet jobber Eric Lithun med å skape en milliardsatsing på elfly. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er positiv. Foto: Rune Sævig

Lithun og venner har investert rundt ti millioner kroner i selskapet. En del av pengene er brukt på en forhåndsbestilling av 18 elektriske skole- og hobbyfly fra Bye Aerospace, som forventes levert fra 2023.

Å utvikle et helt nytt sjøfly vil imidlertid kreve investeringer på en helt annen skala.

– Å bygge første fly kommer til å koste rundt 50 millioner kroner. Deretter må vi ha inn én til to milliarder, sier Lithun.

– Men vi er ikke interessert i noen som bare slenger penger på bordet. Vi ønsker langsiktige investorer som er klare for å forandre verden.

Analytiker: God idé, men ...

– Dette høres ut som en god idé, sier Hans Jørgen Elnæs, luftfartsanalytiker i selskapet Winair.

Selv om det er strenge regler for hvor man kan lande, tror han en del av transportmarkedet kan være interessert i elektriske sjøfly. Samtidig omtaler han satsingen til Elfly AS som et risikabelt prosjekt med lang horisont.

– Man skal designe og sette sammen et fly som ingen har sett før. Det er en omfattende prosess. Jeg tror også det kan komme konkurranse på forflytning fra A til B, særlig fra droner.

Mange jobber nå med å utvikle såkalte «vertical takeoff and landing»-fly (VTOL), som kan lette og lande omtrent som et helikopter. Foto: Illustrasjon: Vertical Aerospace

Elnæs peker på at det skjer en rask utvikling innen fly som kan lette og lande vertikalt, såkalte VTOL-fartøy. Det store flyutleie-firmaet Avolon bestilte nylig opp til 500 slike elektriske maskiner fra Vertical Aerospace, med en kapasitet på fire passasjerer og pilot.

– De trenger ikke rullebane, kan komme seg ned hvor som helst ved behov og kan nok fly ubemannet etterhvert. På kortere distanser tror jeg kanskje utviklingen går mer den veien, sier analytiker Hans Jørgen Elnæs.