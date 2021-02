Tor var 13 år da han ble forlatt på Kvamskogen. Moren dro til Liverpool og sa at han var død.

Vi har plukket ut tre saker til deg.

Så forlot Heather Doreen Johannesen sin egen sønn, for aldri mer å komme tilbake.

Vel inne på Ungdomsheimen forklarte kvinnen at gutten var syk og trengte hvile. Hun betalte 100 kroner for en ukes opphold, og lovet å snart dukke opp igjen.

Tåler ville og sårbare Finse flere fritidsboliger?

Foto: Rune Sævig

Finse er ikke Geilo eller Myrkdalen. Det er et annerledes hytteliv. Det er hardt, og det er enkelt. Men nå er nye, moderne hyttefolk på vei. Enkelt hytteliv kan få nye naboer med varmekabler og vaskemaskin. For Bane NOR, tidligere Jernbaneverket, vil bygge 39 nye fritidsboliger i til sammen fem bygninger.

Spørsmålet er om ville og sårbare Finse, 1222,2 meter over havet, tåler nok en utbygging av fritidsboliger.