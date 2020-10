Mann reddet etter å ha vært fastklemt under stor stein

En mann i 50-årene ble fastklemt under en stor stein ved Kollsnes i Øygarden.

Ulykken skal ha skjedd ved et kaiområde like ved prosessanlegget på Kollsnes i Øygarden. Foto: 2211-tipser

Klokken 16 opplyste 110-sentralen at en mann hadde fått en større stein over en arm og var fastklemt.

– En person har fått klemt armen under en ganske stor stein, ved et kaiområde like nordvest for prosessanlegget på Kollsnes, forteller vaktkommandør hos 110-sentralen, Ole Jakob Hartvigsen.

– Nødetatene er på stedet nå. Vi vil nå prøve å frigjøre personen, ved hjelp av løfteutstyr.

– Vil bruke løfteputer

Hartvigsen forteller at de foreløpig ikke vet foranledningen til hendelsen.

– Vi vil bruke løfteputer med luft til å løfte opp steinen med, og deretter sikre steinen.

Brannvesenet fikk melding om hendelsen klokken 15.28.

Fraktes til land i brannbåt

Ved 16.30-tiden forteller operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Hans Eirik Thue, at mannen er i 50-årene og var sammen med sønnen sin da ulykken inntraff.

– Mannen er nå frigjort og fraktes i en brannbåt mot ambulansen, på grunn av ulendt terreng på stedet. Han vil deretter bli transportert til sykehus.

Thue opplyser at alle nødetatene, samt luftambulanse, er på plass på stedet.

– Skaden er ikke livstruende og mannen har vært bevisst hele tiden. Ulykken er av privat karakter og har ingen forbindelse med anlegget på Kollsnes, sier han.