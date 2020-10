Russland nektar for å stå bak dataangrepet mot henne i august. Det har Navarsete (Sp) inga tru på.

– Eg er ikkje overraska, seier Navarsete om at Russland er utpeika som hovudmistenkt etter IT-angrepet på Stortinget i august.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Liv Signe Navarsete sin e-postkonto blei stengt ned i eit døgn som følgje av angrepet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Den 24. august i år kunne Liv Signe Navarsete (Sp) plutseleg ikkje logge inn på e-postkontoen sin.

– Eg kom rett og slett ikkje inn. Allereie då visste dei på Stortinget at det var snakk om eit angrep. Eg måtte slå meg til ro med å vere utan e-post og halde tett, fortel Navarsete.

I rundt ei veke måtte Navarsete halde angrepet mot henne hemmeleg.

Først 1. september blei det omfattande angrepet mot Noregs øvste demokratiske institusjon offentleg kjent.

Då viste det seg at ei rekke folkevalde og tilsette ved Stortinget hadde opplevd det same. Som følgje av angrepet kan private opplysningar om ei rekke stortingsrepresentantar ha kome på avvege.

Les også Regjeringa beskylder Russland for datainnbrudd på Stortinget

Liv Signe Navarsete (Sp) seier datatryggleiken ved Stortinget har blitt skjerpa etter angrepet i august. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Viktig å halde Russland ansvarleg

Tysdag peika utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på Russland som den hovudmistenkte, og kom med klar beskjed til vår nabo i aust om at det er uakseptabelt.

– Det er viktig å halde Russland ansvarleg. Dette er ei veldig alvorleg hending som har ramma vår viktigaste demokratiske institusjon, sa Søreide.

Innan kort tid kom Russland med sitt svar gjennom det russiske nyhendebyrået Tass. Dei seier skuldingane frå Noreg er grunnlause og nektar for at dei står bak.

– Det er vel som forventa, seier Navarsete om Russland sitt svar, men ho har inga tru på at dei snakkar sant.

– Eg har stor tillit til våre tenester som har granska dette. Dei har nok ikkje latt vår utanriksminister gå ut, dersom dei ikkje var heilt sikker på si sak.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa under ein pressekonferanse tysdag at Russland sto bak angrepet mot Stortinget 24. august. Foto: Lise Åserud

– Ei tydeleg melding til Moskva

Navarsete er nøgd med at utanriksministeren har vore klar i sin kommunikasjon mot stormakta.

– Ja, eg meiner dette er ei tydeleg melding til Moskva. Ho er direkte og open, og det er det som er viktig. Det er uakseptabelt at vår viktigaste institusjon for demokratiet blir angripen på denne måten, seier Navarsete.

Ho er ikkje overraska over at norske myndigheiter meiner Russland står bak angrepet.

– Vi har opplevd forstyrringar på nettet før, spesielt i Finnmark eller under militærøvingar. Og vi høyrer stadig om korleis dei har blanda seg inn i val i andre land, spesielt i USA, seier Navarsete.

Les også Stoltenberg om dataangrepet: – Nato er bekymra

Navarsete har blitt forsikra om at privat informasjon frå hennar e-postkonto ikkje er stelt som følgje av angrepet. Ho har likevel skjerpa sin eigen sikkerheit etter angrepet.

– Eg har fått beskjed om at min e-post konto ikkje blei tappa, noko eg er svært glad for. Eg kan ikkje sjå nok anna årsak enn at eg sit i forsvars- og utanrikskomiteen. Dei håpte vel å finne noko dei kunne bruke om vår forsvarspolitikk, seier Navarsete tysdag kveld.