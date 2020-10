Teststasjon stengt etter kullos­forgiftning: – Amper stemning

Alle ansatte ved teststasjonen på Spelhaugen skal sjekkes for kullosforgiftning. Teststasjonen er nå stengt.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Beredskapsvert Ruben Elnes Amsalem ved teststasjonen på Spelhaugen. Foto: Bård Bøe

Da teststasjonen ved Spelhaugen måtte stenge onsdag formiddag, stod 300 biler i kø.

– Vi måtte si til alle at det var stengt. Noen hadde stått i to timer, så det ble litt amper stemning, sier beredskapsvert Ruben Elnes Amsalen fra Røde Kors.

Han er vakt ved teststasjonen.

Han la merke til laget av eksos som lå på plassen onsdag formiddag.

– Jeg så eksosen ligge langs bakken, det var spesielt synlig i dag, siden det var vindstille. Tidligere i uken ble bilene som stod her bedt om å skru av motoren mens de ventet, forteller han.

Flere biler kom kjørende da BT var på stedet onsdag. De fikk beskjed om å enten dra til teststasjonen på Laksevåg eller bestille time til testing i Åsane.

Ansatte ved teststasjonen på Spelhaugen meldte om symptomer på forgiftning tirsdag kveld, opplyser legevaktsjef Dagrun Linchausen onsdag formiddag.

– Symptomene ble tydeligere i dag tidlig. Det dreier seg om hodepine, kvalme og lett forvirring, sier legevaktsjefen.

Den antatte forgiftningen oppstår fordi bilene kjører inn i teststasjonen.

Tidlig onsdag ettermiddag er de fire ansatte med sterkest symptomer sjekket og friskmeldt.

– Det er tatt blodprøver av dem, og de har ikke lenger tegn på forgiftning. Heldigvis, sier Linchausen.

Teststasjonen på Spelhaugen ble stengt onsdag formiddag. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Fikk mistanke fredag

Det betyr at de har vært forgiftet av kullos, men ikke er det lenger. Nå testes resten av de ansatte utover dagen.

Legevaktsjefen tror ventilasjonen sluttet å virke og at det er det som har forårsaket problemene. Onsdag morgen oppdaget de at ventilasjonen var ute av drift, men når den sluttet å virke, er ikke klart.

Allerede fredag oppsto det mistanke om at noe kunne være galt, men stasjonen holdt likevel åpen gjennom helgen. Mandag ble det gjennomført undersøkelser for å sjekke at kullosmålerne virker.

Legevaktsjef Dagrun Linchausen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Linchausen vil ikke si hvor mange ansatte som har meldt om symptomer. Hvert skift på stasjonen består av 12 personer.

– Det er flere enn én og færre enn 12. Alle tas inn for sjekk, sier hun.

Var klar over risikoen

Mandag ble det gjennomført undersøkelser for å sjekke at kullosmålerne virker.

– Vi må komme til bunns i dette, og så treffe tiltak og så se hvordan vi kan organisere arbeidet videre, slik at vi ikke utsetter egne ansatte for helsefare, sier legevaktsjef Dagrun Linchausen.

– Jeg har ikke full oversikt over situasjonen. Det er første gang noe som dette skjer, men vi har jo vært klar over at det kunne være en risiko. Det er mulig vi må designe om stasjonen, men de konkrete løsningene har vi ikke ennå, sier hun.