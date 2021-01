Tre menn tiltalt for dobbeltdrap

Tre menn er tiltalt for drapene på hospitset i Møllendalsveien. To andre menn er tiltalt for å ha fraktet bort de døde.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Krimteknikere undersøkte hospitset i Møllendalsveien etter dobbeltdrapet. Eirik Brekke (arkiv)