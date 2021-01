Ei av dei største strilane gjennom tidene

Gro Borgund var ei føregangskvinna for handikapidretten i Noreg.

Gro Borgund var ei stillfarande, sterk kvinne, som ikkje har hatt eiga vinning som mål, men som har arbeidd og kjempa for handikappa og utviklingshemma sine kår i 60 år, skriv Jon Askeland i minneordet. Foto: Jon Askeland

Gro Borgund, Manger, sovna stille inn 14. januar, 88 år gammal.

Me minnest i sorga ei stillfarande, samfunnsengasjert kvinne, som ruvar som ei av dei største strilane gjennom tidene, gjennom kampen ho førte for menneskeverdet. Og ho lukkast.

Det var nemleg ho som bana veg for at funksjonshemma ikkje lenger skulle gøymast vekk, men vera likeverdige idrettsstjerner.

I dag vert desse idrettsheltane heilt naturleg hylla på Idrettsgallaen, og har eige særforbund i Idrettsforbundet.

For denne ruvande innsatsen fekk ho HM Kongens Fortenestemedalje i 2014. Gro Borgund vart tildelt den største heider for pionerarbeidet ho starta i 1955 for å utvikla handikapidretten i Norge, og vidare for sin livslange kamp for både menneskeverd og integrering av utviklingshemma i Norge.

Ho var utdanna fysioterapeut frå Oslo i 1952, og var då landets yngste fysioterapeut. Ho har hatt dette som yrke, og ho bygde også opp fysioterapitenesta i heimkommunen Radøy.

Gro Borgund fekk HM Kongens Fortenestemedalje i 2014. Overrekt av dåverande ordførar i Radøy kommune, Jon Askeland. Foto: Privat



Gro Borgund har brukt både sin fagkunnskap og lagt eit sterkt personleg engasjement i det ho sjølv har uttalt som nødvendige kampar å ta for å sikra lovfesta rettar og menneskeverd for svake grupper i samfunnet vårt.

Gro Borgund var banebrytande i synet på at rørslehemma både burde og kunne vera fysisk aktive. Det same var ho i kampen for utviklingshemma.

I kampen for utviklingshemma var ho også ein pioner, men her arbeidde ho lokalt, og skjedde ved etableringa av Sætre skule og dagheim i Radøy kommune, der utviklingshemma i 1972 fekk eit dagtilbod, og tilpassa grunnskuletilbod,- noko heilt nytt den gongen,- og det første i sitt slag i Hordaland.

Seinare vart Gro Borgund frontfiguren i Foreldrelaget for funksjonshemma i Radøy.

Gro Borgund sin kamp for handikappa og utviklingshemma var og er visjonært prega. I dag er handikapidrett også ei olympisk grein,- og visjonane til Gro har altså vunne over motførestellingane på 1950-talet.

Norge har i dag lovverk som sikrar utviklingshemma grunnskule og integrering på ein heilt annan måte enn då Gro Borgund starta kampen for over 50 år sidan.

Og, Gro Borgund gleda seg over at rullestolbrukaren Tommy Urhaug vert nasjonalt hylla idrettshelt,- med fem kuler frå Idrettsgallaen som årets handikaputøvar.

Då ho fekk kongens fortenestmedalje hylla Tommy Urhaug henne for oppmuntringa ho gav han frå han var liten gut. Han sa mellom anna: «Så når eg slo inn den avgjerande ballen i Paralympics i London 2012 og oppnådde min store draum om å bli Paralympisk meister, blei Gro sine ord sanne. Ho sa «eg trur på deg, og du kan oppnå kva du vil». Eg er evig takknemleg for den tida me hadde saman".

Gro Borgund gjorde det største storverk for menneskeverdet, og ruvar som medmenneske til inspirasjon og etterfølging for oss alle.

Gro tok elles del i Radøysamfunnet på mange måtar, og saman med ektemannen Einar la ho ned stor innsats på småbruket i Sæbø, og dei var ivrige friluftsmenneske, som stadig var å sjå på store og små turar, og var elles faste deltakarar på kulturtilboda i Radøy, Nordhordland og Bergen. Gro og Einar hadde også fem born.

Me takkar Gro for det ho gav gjennom livet sitt, og me sender varme tankar til Einar, barna og familiane deira i sorga.

Jon Askeland

Fylkesordførar i Vestland