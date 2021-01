Haukeland revurderer munnbind-bruk

Hvorfor er det så få munnbind å se på Haukeland, spurte BT-leser. Nå vil ledelsen ha gjennomgang av smitteverntiltakene.

Da smittetallene var høyere, sto det vektere i døren på Haukeland for å stoppe potensielle smittebærere. Det gjør det ikke lenger. Foto: Tor Høvik

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Randi Smilden Raaen har i lang tid fulgt mannen sin til behandling på Haukeland. Hun har reagert på at ansatte ikke bruker munnbind eller annet smittevernutstyr.

«De hvitkledde kommer i klynger i korridorene, kanskje fire-fem personer, mens de ivrig prater og ikke holder en meters avstand», skrev hun i et innlegg i BT.

Ikke adgangskontroll

I et svarinnlegg skriver Helse Bergen at de følger nasjonale anbefalinger, og at det er adgangskontroll på sykehuset. Det siste er ikke tilfelle nå.

Haukeland har tidligere plassert vektere ved inngangsdøren, for å stille kontrollspørsmål til dem som vil inn. Dette er avviklet etter at smittetallene begynte å synke.

Randi Smilden Raaen er glad for at sykehuset vil vurdere munnbind-bruken på nytt. Foto: Privat

Ny vurdering

Helse Bergen-direktør Eivind Hansen sier han har notert seg innlegget i BT.

– Jeg tok saken opp i beredskapsledelsen torsdag etter innspill fra publikum og tillitsvalgte. Beredskapsledelsen har nå bestilt en gjennomgang av våre smitteverntiltak.

Fagfolkene har fått frist til tirsdag morgen med å vurdere saken. Deretter blir det avgjort om retningslinjene skal endres.

– Det er viktig at vi lytter til signaler fra publikum og våre ansatte. Det kan hende det kommer noen justeringer.

Direktøren understreker at Helse Bergen har fulgt de nasjonale retningslinjene, men mener det kan være behov for lokale tilpasninger.

– Alle tiltak skal være godt faglig fundert. Pasientenes og medarbeidernes sikkerhet er det viktigste.

Eivind Hansen er administrerende direktør i Helse Bergen.

– Sikkerhet viktigst

– Det står ikke lenger vektere i dørene på sykehuset. På hvilken måte er det da adgangskontroll?

– Det er ikke adgangskontroll nå. Det vil kun være et argument i de periodene det faktisk er adgangskontroll.

– Hvorfor brukte dere da det som argument i innlegget i BT?

– Nå har ikke jeg lest det innlegget før det ble sendt. Men dette er noe vi vil ta med i vurderingen vi skal gjøre, sier Hansen.

Senere skriver han i en epost til BT at han ønsker å justere svaret: «Adgangskontroll er eit tiltak ved høgare smittenivå og slik sett relevant å nemne», skriver han.

Smittevernoverlege i Helse Bergen, Dorthea Hagen Oma, ønsker ikke å kommentere saken.

Randi Smilden Raaen sier hun er glad for å bli hørt av sykehusledelsen.

– Dette er absolutt på tide. Jeg har vært veldig engstelig mange ganger på Haukeland. Det er veldig merkelig at alle bruker munnbind på butikken, men ikke på sykehuset, sier hun.

Tillitsvalgt for overlegene, Geir Arne Sunde, mener det burde vært større åpning for bruk av munnbind. Foto: Tor Høvik

– Jobber tett

Også foretakstillitsvalgt for overlegene, Geir Arne Sunde, mener det burde vært lavere terskel for bruk av munnbind på sykehuset.

– Jeg er ikke faglig uenig med smittevernmiljøet, men vi må ta hensyn til forventningene hos pasienter og pårørende. Det er en økende andel leger og sykepleiere som har begynt å bruke munnbind, sier Sunde.

Han viser til at ansatte ofte jobber veldig tett, og at det er umulig å holde avstand i mange behandlingssituasjoner. Spørsmålet om munnbind har vært oppe til diskusjon flere ganger, sier han.

– Praksisen er vanskelig å forstå for publikum, og når vi får reaksjoner må vi ta signalet.