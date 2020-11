Nå er Bergen pyntet til jul

Første søndag i advent ble markert med julelys en rekke steder i Bergen.

De har ikke spart på julelysene på Sydnesplassen. Foto: Tuva Åserud

Sigrid Haaland

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

På Landås var det arrangert synkronisert julelystenning klokken 17 flere steder, blant annet hos Strimmelen borettslag. Fire steder i borettslaget ble det tent lys på juletrærne, mens Landås skoles musikkorps spilte.

Alma Rocio Posserud Glenjen, Emilie Vange og Linnea Bjørnerud Remmem, alle ti år, var med.

– Jeg har mistet følelsen i fingrene, sier Remmem etter at de har vært ute i en knapp time i kulden.

Alma Rocio Posserud Glenjen, Linnea Bjørnerud Remmem og Emilie Vange, alle ti år, er med i Landås skole musikkorps. Foto: Sigrid Haaland

Vange mener likevel det var verre i fjor.

– Da sluddet og regnet det, forteller hun.

De forteller at det pleier å være flere folk for å se på korpset, som spiller hvert år, men at det var færre i år på grunn av korona. De synes likevel det var kjekt å få bidra til julestemningen.

Dokkeveien er pyntet til jul. Foto: Tuva Åserud

Julepyntede båter ved Marienholmen. Foto: Tuva Åserud

Tidligere søndag ble det første adventslyset tent på Fløyen. Siden 1999 har det vært tradisjon at fire lys tennes på Fløyen i løpet av adventstiden.

– Årets lystenning blir annerledes, men vi er veldig opptatt av at tradisjonene ikke skal brytes, sa administrerende direktør ved Fløibanen, Anita Nybø.

Første adventslys er tent på Fløyen. Foto: Anita Nybø Julepyntede båter i Solheimsviken. Foto: Anders Grimsrud Eriksen

Også i Solheimsviken var ble det tent julelys. Der slo båtene på lysene samtidig klokken 18.

Foto: Tuva Åserud

200 hadde kjøpt billett lystenningen, som foregikk ute på platået ved Fløibanens øverste stasjon.