Slik blir nye Kvinneklinikken: Flere vil bli sendt ut etter åtte timer

NYE ROM: Dette er et multifunksjonsrom på det nye Barne- og ungdomssykehuset. Her skal friske kvinner føde og bli værende sammen med hele familien til de drar hjem – noen få timer eller et døgn etter fødselen. FOTO: Arkitektgruppen BUS; KHR Architecture, RAMBØLL Arkitekter, PKA Arkitekter