Daglig leder av verkstedet er siktet for dokumentfalsk, ulovlig drift og for å ha personer uten arbeidstillatelse i Norge i jobb.

I 11-tiden onsdag startet aksjonen mot verkstedet i Bønes-området. Statens vegvesen, politiet, Skatteetaten, Kemneren og Arbeidstilsynet er med.

Ifølge politiet driver verkstedet uten nødvendig godkjenning. Siktelsen mot daglig leder omfatter dermed også ulovlig drift av kjøretøyverksted, opplyser politiadvokat Rudolf Christoffersen til BT.

Aksjonen onsdag skjedde etter initiativ fra Statens vegvesen og i regi av A-krim-gruppen i Hordaland. I denne gruppen inngår flere offentlige etater som jobber mot kriminalitet i arbeidslivet.

Dette er en tverretatlig gruppe som siden 2014 har jobbet sammen for å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet i Hordaland.

MARITA AAREKOL

– Opererer helt uten godkjenning fra oss

– Dette var storfangst, sier Erlend Røysum i Vegvesenet.

Da de slo til, fant de tre menn som de mener var i jobb. Verkstedet er holdt under oppsyn over lengre tid, og også i dag ble det spanet i forkant.

– Det ulovlige verkstedet var i full drift. De opererer helt uten godkjenning fra oss. Flere reparasjoner vi har sjekket hos dem før har vært regelrett trafikkfarlige, sier Røysum.

Han nevner feil med bremser, brukte bremseskiver satt på som nye, dårlig sveising av rammekonstruksjoner og feil med oppheng og fjæring.

– Det har vært kritiske og vitale ting som ikke har fungert som tiltenkt. Nå vurderer vi å avskilte alle biler som har blitt reparert her og kalle dem inn til teknisk kontroll.

På parkeringsplassen utenfor står et titall biler. Ifølge en mann (27) som sier at han jobber ved verkstedet, skal mange av dem inn til reparasjon.

Han tar aksjonen helt rolig, har ingenting imot å bli fotografert – og sier de bare er «fem prosent unna» å ha alle nødvendige papirer på plass.

For første gang i Norge, sier Røysum i Vegvesenet, vil vi demontere og ta med seg løftebukkene fra et verksted – for å få stoppet virksomheten.

Aksjon også i september

Også sist måned slo A-krim-gruppen til, da i en større aksjon rettet mot bilpleiesteder på Landås, i Bergen sør og i Åsane. I etterkant ble to 29 år gamle menn som de mener er med i et kriminelt familienettverk på seks personer.

Mistanken i bilpleiesaken fra september dreier seg om medvirkning til grov økonomisk utroskap, fiktive arbeidsforhold og Nav-bedragerier på til sammen 1,3 millioner kroner.