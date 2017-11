En mann i 30-årene er kjørt til Haukeland for kontroll.

– Vi har fått beskjed om at en leilighet i 2. etasje står i full fyr i Seimsvegen i Indre Arna, sa vaktkommanderende Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen like etter at brannen ble meldt fredag formiddag.

Alle personene som befant seg i de seks leiligheten kom seg ut og røykdykkere ble sendt inn i rekkehuset, opplyser brannvesenet.

En mann i 30-årene ble kjørt til Haukeland for kontroll.

– Det var hans leilighet det brant i, og han skal ha fått i seg en del røyk og sot. De andre beboerne i leilighetene skal være uskadet, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Meldingen om brannen kom klokken 10.44. Klokken 11.07 hadde brannvesenet fått ilden under kontroll.

– Flammene er slått ned, men fremdeles er det litt glør igjen. Brannen skal være begrenset til den ene leiligheten, men det er nok kommet røyk inn i de andre leilighetene også, sier Ronald Drotningsvik.

Totalt seks brannbiler og to befalbiler rykket ut fra Arna, Sandviken og Åsane.

Leiligheten som sto i full fyr ligger i 2. etasje i et to-etasjes bygg med tre leiligheter i hver etasje.

Samtlige av personene som oppholdt seg i leilighetene skal være gjort rede for.