VÅKNET: Jan Herman Dvergsdal våknet av smell og at hunden Nico var urolig. Han så raskt at det brant i huset.

– Jeg våknet av det smalt og at hunden var urolig. Da jeg gikk ned, så jeg rett inn i flammehavet

Jan Herman Dvergsdal takker hunden Nico for at han oppdaget at det brant i familiens bolig 1. juledag.