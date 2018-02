Slik blir drømmeuken.

– En kan vel si det slik at Bergen har hatt verre vinterferieuker tidligere år enn den vi nå kan by på. Så langt vi kan se er det lite vind, lite skyer og mye sol, sier meteorolog Anne Solveig Andersen ved Vervarslinga på Vestlandet.

Lite nedbør i helgen

Helgen ser også ganske fin ut for Vestlandet.

– I dag torsdag er det jo strålende. Vi kan nok regne med litt mer skyer inn i helgen. Hvis det kommer noe nedbør, så blir det lite og i form av lett sludd eller snø, sier Andersen.

Neste uke blir det sannsynligvis fullklaff for dem som går på vinterferie.

Mange utfluktsmål

– Vi har hatt noen fine dager, og det ser ut til at det stabile vinterværet fortsetter. Vi utsteder aldri garantier, men prognosene er svært gode. Både de som skal på fjellet og de som vil bevege seg i fjellene rundt Bergen kan glede seg. Fløyen, Vidden og Totland er jo blant flere gode utfluktsmål for dem som velger byferie. Det blir kaldere. Kle deg godt, så blir dette en flott uke å være utendørs, sier meteorologen.

Rune Sævig

Forurenset luft?

– Hva med inversjon? Kaldt og lite vind fører gjerne med seg dårlig luft i Bergen?

– Det er litt tidlig å si om vi vil få inversjon. Det vil være avhengig av lufttemperaturen i høyden og hvor mye solen er fremme.

Gode besøkstall

Administrerende direktør i Fløibanen, Anita Nybø, regner med gode besøkstall i uken som kommer.

– Vi hadde 4000 passasjerer på banen mandag i denne uken. Mellom 4000 og 6000 regner vi som svært gode tall på denne tiden av året. Det er mange som velger byferie, så vi regner med at det blir stor trafikk til uken. Det blir nok ikke fulle baner, men et jevnt sig hele uken, sier Nybø.

Hun sier at forholdene både for akende og for dem som går på ski er svært gode.

– Vi må bare takke og prise værgudene for det stabile været som nå ligger over Bergen. Vi kommer til å legge opp til en del aktiviteter i vinterferieuken, så Fløyen kommer nok til å syde av aktivitet den kommende uken, sier direktøren.

Sjeldent gode forhold

Salgs- og markedssjef Mikael Sletten i Ulriken 643 ser også frem til godt besøk i vinterferieuken.

– Skiføret er bare helt fantastisk. Sjelden man opplever slike forhold. På de beste dagene i året har vi 1500 passasjerer daglig med Ulriksbanen. Vi har hatt gode dager den siste uken og håper selvfølgelig at dette skal fortsette, sier Sletten.

Han sier at det i forbindelse med raset ved Brushytten sist uke var litt problemer for dem som skulle gå over Vidden.

– Nå er løypene åpne igjen, og vi håper mange vil benytte muligheten for å bruke byens fjell, sier Sletten.

Alt åpent i Eikedalen

Daglig leder ved Eikedalen skisenter, Fredrik Tønjum, ser frem til en drømmeuke.

– Alle løyper og heiser kommer til å være i sving her oppe. Forholdene er optimale. Tørr, fin snø. Nederst i anlegget er det 3,5 meter snø, så bedre kan det ikke bli, sier Tønjum.

Han sier at det var 1000 på kveldskjøring onsdag kveld.

– I vinterferien vil vi nok få et belegg på rundt 2000 for dagen.

Kineserne er på plass

Bergen er også en attraktiv destinasjon for turister på vinterstid.

– Vi har en veldig økende etterspørsel. Selv om man ikke har vinterferie i Kina, så er de her. Vi har besøk fra hele verden. I disse dager har vi også noe vi kaller Barnas Bergen. Her opplever vi en stor regional etterspørsel. Det er travle dager på turistinformasjonen, sier reiselivsdirektør Ole Warberg.