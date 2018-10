Vinden tok tak i deler av taket på et helt nytt tilbygg fredag kveld.

En forbipasserende ble truffet av en metallplate som løsnet fra et overbygg ved Haraldsplass diakonale sykehus fredag kveld.

– Vedkommende fikk et kutt i hodet og er skadet i en hånd, men skal ikke være alvorlig skadet, opplyser politiet.

– Taket var ferdig

Et øyenvitne forteller BT at det skal være deler av taket over inngangspartiet som har blåst av. Politiet sperret av området fra apoteket og opp.

Nye Haraldsplass sykehus skal snart åpne, og hendelsen skal ha skjedd i nybygget.

– Taket var ferdig og klart til bruk. Dette var ingen byggeplass. Slik sett var det kanskje bedre at dette skjedde nå, og ikke etter at bygget hadde åpnet for pasienter, sier politiets innsatsleder på stedet, Ivar Kvant.

Et område på cirka 80 til 100 kvadratmeter med metallplater løsnet fra overbygget.

Ifølge BTs fotograf på stedet har brannmannskaper tatt ned flere løse takplater.

– Det er ingen pasienter i nybygget. Vi har full beredskap, og jobber med å få avklart hva som har skjedd, sier Ingrid Færøyvik, kommunikasjonssjef på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Full storm fredag kveld

Fredag ettermiddag har det vært vindfullt i Bergen. På Florida har Geofysisk institutt registrert vindkast opp mot 25 meter per sekund, som utgjør full storm på vindskalaen.

Vinden vil øke på mot natten, langs hele kysten.

– Det er begynt å blåse opp nå. Det blir liten storm i kveld og full storm i natt på kysten av Sogn og Fjordane og på fjellet i Hordaland, sa vakthavende meteorolog Aslaug Skålevik Valved ved 21.30-tiden fredag kveld.

Ikke mange minuttene etter tok altså vinden med seg takplater ved Haraldsplass.

I Bergen sentrum er det ventet vind på mellom 20 og 25 meter i sekundet utover natten.

– Det er ikke vanlig midt i byen, sier hun.

Mer vind lørdag

Vinden skal minke i morgen tidlig. Men så kommer det en ny vindøkning lørdag ettermiddag. Det er da ventet liten storm flere steder i fylket.

– Jeg vil oppfordre folk til å sikre løse gjenstander som bosspann og liknende. Jeg regner med folk allerede har sikret trampolinene sine, sier hun.