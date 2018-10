Fortsatt fare for flom- og jordskred på Vestlandet

Mye regn, spesielt i Hordaland og Sogn og Fjordane, har ført til at farevarselet for flom- og jordskred fortsatt holdes på gult nivå for Vestlandet i helgen.

Ifølge Meteorologisk institutt kan det komme mellom 70 og 100 millimeter nedbør fra natt til lørdag til natt til mandag. Farevarsel på gult nivå er det laveste farevarselet – men det beskriver en utfordrende situasjon som kan føre til skader lokalt. Spesielt kan utsatte bane- og veistrekninger på kort tid bli stengt, og det forventes noen skredhendelser der enkelte kan bli store. Etter det vedvarende regnværet de siste dagene er grunnvannstanden i bakken svært høy. I tillegg gjør den milde temperaturen at nedbøren i fjellet kommer som regn, noe som fører til snøsmelting og mer tilførsel av vann enn normalt. Meteorologene melder også at det er kaldere langs bakken i lavere strøk enn oppe i høyden, noe som ikke er så vanlig. Det betyr at det er mellom 17 og 18 grader i rundt 200 meters høyde, men bare 10 grader lenger ned.