Det varslede styrtregnet natt til søndag gjør at vegvesenet stenger veien mellom Askvoll og Førde.

Fylkesvei 609 blir stengt ved Heilevang klokken 22 lørdag kveld, opplyser Vegtrafikksentralen. Strekningen mellom Askvoll og Førde er kjent for å være svært rasfarlig.

– Livsfarlig

– Veien er livsfarlig. Når venner eller slektninger kjører her, holder vi alltid løpende telefonkontakt med dem. Vi vet at det kan skje noe når som helst, sa varaordfører i Askvoll, Gunnar Osland, til BT tidligere i høst.

En opptelling Firda publiserte for noen år siden viste at det i gjennomsnitt gikk et ras hver 14. dag på strekningen mellom Heilevang og Hundsåna.

Det er varslet store nedbørsmengder fra lørdag kveld og utover natten. I enkelte områder er det ventet nærmere 100 millimeter nedbør i løpet av ett døgn.

Paul S. Amundsen (ARKIV)

Fylkesvei 609 er den korteste veien mellom Askvoll og Førde. Lokalbefolkningen har lenge ønsket seg tunnel på det mest rasfarlige strekket.

I beredskap

Ifølge Vegtrafikksentralen har det ikke gått noe ras på strekningen hittil i dag, men veien blir likevel stengt på grunn av de varslede nedbørsmengdene.

– Det er meldt et voldsomt vær, og vi tar derfor våre forholdsregler og stenger veien på grunn av faren for ras. Det er best å være føre var. Det vil være folk i beredskap i området, sier vaktoperatør Kjetil Løvås.

Veien blir stengt på ubestemt tid, opplyser han.