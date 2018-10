– I dag er det julaften hos oss, sier Anita Nybø i Fløibanen AS. Som har enda en plan på gang for området.

Hvis alt går etter planen, vil det neste høst stå klar en splitter ny møteplass og varmestue ved Skomakerdiket på Byfjellene.

– Det er to år siden vi søkte om å få bygge, og vi kåret en vinner i en arkitektkonkurranse. Endelig kan vi gå i gang, sier Anita Nybø i Fløibanen, som står bak byggeprosjektet.

Hun er overlykkelig for at byrådet har valgt å se bort fra avslaget fra plan- og bygningsetaten i fjor.

– Byrådet ønsker å legge til rette for aktivitet på Byfjellene, og spre aktiviteten spesielt for barnefamilier over et større området enn bare rundt øvre stasjon, sier Tarje I. Wanvik. Han er rådgiver for byråd Anna Elisa Tryti (Ap).

Grunnen til at fagetaten ført sa nei, var blant annet hensynet til ørret som gyter i bekken like ved der hytten var planlagt. Dette er nå løst ved at byrådet har bedt utbygger flytte hytten litt bort fra bekken. Og byrådet vurderte fordelene som større enn ulempene med prosjektet.

Nå skal saken til et endelig vedtak i bystyret, men Wanvik mener det der vil bli flertall for et endelig ja. Og da kan byggeprosessen starte.

– Vi håper å kunne bygge hytten inne i en hall i løpet av vinteren. Så kan vi sette den opp modulvis på tomten til våren. Og da skal den stå ferdig til neste høst, sier Fløibane-sjefen.

Over 70 forslag kom inn til arkitektkonkurransen i 2016. Prosjektet «Avstikker» fra det oslobaserte arkitektfirmaet Saaha AS vant.

«Både med sin utforming, materialbruk og uttrykk, klarer objektet å sammenfatte områdets atmosfære og dets enhetlige karakter», skrev juryen. Ett av kriteriene for prosjektet, var at bygget har høy attraksjonsverdi og gjør minimalt inngrep i naturen.

Selve varmestuen er på 80 kvadratmeter, men har i tillegg et stort overbygg der turgåere kan søke ly. En kafé skal være åpen lørdag og søndag hele året, og hver dag fra mai til september.

– Hensikten er å gjenskape det yrende folkelivet som var rundt Skomakerdiket på 50- og 60-tallet, da dette området hadde hoppbakke, akebakke og skiarena, sier Nybø.

I dag har området utleie av kanoer, som ifølge Nybø er en av de mest populære aktivitetene de tilbyr.

Og Fløibanen har enda en liten plan på lur, i samarbeid med idrettslagene Varegg og Viking: Det ligger nå inne en søknad om å sette opp en snøkanon i samme område. Den skal produsere en grunnsåle med snø til en løype på rundt én kilometer, spesielt for de aller yngste skigåerne.

– For å få til dette må vi grave en 750 meter lang grøft for å skaffe vann fra Blåmannsvannet, for vi kan ikke ta vann fra Skomakerdiket, sier Nybø.