Russejenten som har anmeldt en mann for voldtekt under en russetur i Spania har det tøft, sier bistandsadvokaten.

En norsk mann fra Sogn og Fjordane blir etterforsket i Spania etter at en skoleelev anmeldte ham for voldtekt. Hendelsen skal ha skjedd under en russetur til Mallorca i forrige uke.

Totalt 100 neste års russ fra to videregående skoler i Sogn deltok på turen.

Onsdag fikk eleven oppnevnt Anette Stegegjerdet Norberg som sin bistandsadvokat.

– Ber om ro

Norberg sier til BT at det har vært svært krevende å få ut informasjon fra politiet i saken, noe russejenten opplever som uheldig.

– Hun oppfatter norsk politi som avventende, noe som har gjort at hun må lese oppdateringer i saken i mediene, sier advokaten.

Mannen som er mistenkt for voldtekt, var med på turen som følge for ungdommene. Tirsdag ble han løslatt mot kausjon på 9000 euro.

– Den mistenkte må være tilgjengelig for etterforskerne. Dersom etterforskningen ender med tiltale, må mannen dra tilbake til Palma for en eventuell rettssak, opplyste pressetalskvinne for domstolen, Agnès Antich Andreu til BT tirsdag.

Advokat Norberg sier at skoleeleven er takknemlig for å ha fått oppnevnt bistandsadvokat.

– Det har vært et stort medietrykk i saken. Fornærmede er en ung jente som prøver å stå i livet etter det som har skjedd henne. Saken er under etterforskning og hun ber om ro.

– Tøff sak

Rektor ved den ene aktuelle skolen var selv med på turen som far til en av elevene.

Han understreker at turen blir arrangert av russen, ikke av skolen.

– Dette er en tøff sak for de involverte partene. Vi har fullt fokus på å ta vare på elevene.

Han sier han selv har vært i alle skoleklassene med elever som deltok på turen.

– Vi har snakket om det som har skjedd, og svarte på spørsmål fra elevene.

Han ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for at mannen ble arrestert i Spania.