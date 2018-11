Stengte tunneler og kolonnekjøring i flere år fremover. – Det går utover trafikksikkerheten, sier regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund.

I årene fremover har Statens vegvesen en travel timeplan.

Innen år 2021 skal om lag 100 tunneler i Hordaland og Sogn og Fjordane være oppgradert i henhold til nye sikkerhetskrav, og trafikanter må belage seg på kolonnekjøring og stengte tunneler i flere år.

Når tunnelene er stengt, er omkjøringsmulighetene svært begrenset, og sjåførene blir ofte stående i kø utenfor tunnelen helt til den åpner igjen.

– Det er en kjempeutfordring som stresser våre medlemmer, og som går utover trafikksikkerheten. Vi opplever at trafikanter øker hastigheten for å rekke ferger og tunneler før stenging, enten bevisst eller ubevisst, sier Jan Ove Halsøy, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Fakta: Tunneler som skal oppgraderes i løpet av 2019 E39 Bømlafjordtunnelen er snart ferdig.

E16 Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen er planlagt ferdig første halvdel av 2020.

E16 Langhelletunnelen og Beitlatunnelen (Vaksdal) er planlagt ferdig sommeren 2019.

E16 Arnanipatunnelen (Bergen). Arbeidet starter rundt årsskiftet og er planlagt ferdig innen 2021.

Bjørkhaugtunnelen og Sætretunnelen starter opprustingen når Arnanipa er ferdig, og skal etter planen stå ferdige i 2021.

E39 Håklepptunnelen (Bokn). Oppstart første del av 2019, og ferdig oktober 2019.

E39 Hopstunnelen og Nesttuntunnelen (Bergen). Planlagt oppstart før jul i år, med ferdigstilling i løpet av 2019.

E16/E39 Munkebotntunnelen (Bergen). Arbeidet starter i begynnelsen av 2019. Skal stå ferdig i første del av 2020.

E39 Eikefettunnelen (Lindås). Planlagt oppstart før sommerferien 2019, og skal stå ferdig innen 2021.

E39 Jernfjelltunnelen og Skrikeberg (Gulen). Planlagt oppstart høsten 2019. Om lag to års arbeid. Tunneler som ikke er nevnt på listen, har forventet oppstart etter utgangen av 2019. KILDE: Statens vegvesen

Stenger tunneler i opp til tre timer om gangen

Tunnelarbeidet foregår hovedsakelig på nattetid mellom klokken 22.00 og 05.30.

Bedre belysning og ventilasjon er blant oppdateringene.

Når arbeiderne utfører sprengningsarbeid eller sikrer fjelloverganger, stenges tunnelene i minst tre timer av gangen. Et slikt arbeid kan ta opp til flere måneder å gjennomføre for hver tunnel.

Tor Høvik

Om du skal kjøre langs E16 og E39, bør du planlegge nøye. Snart starter arbeidet i Arnanipatunnelen, og når den er ferdig vil Statens vegvesen begynne å arbeide i nabotunnelene Sætre og Bjørkhaug.

Det er igangsatt tunnelarbeid lenger inn på E16, blant annet i Langhelletunnelen og Beitatunnelen på Dale. Dette arbeidet ferdigstilles i midten av 2019.

– Kommer til å bli enda verre

I Bergen sentrum er det oppgraderingen av Fløyfjellstunnelen som er det største prosjektet. Det er enda uklart når dette arbeidet starter.

– Køsituasjonen kommer til å bli verre fremover. I verste fall vil sjåførene måtte sitte og vente mellom hver tunnel som er under oppgradering, sier Rune Sandven, prosjektleder i Statens vegvesen region Vest.

Se kart med oversikt over tunneloppgraderinger på E16 og E39:

Et mareritt for tungtransporten

Halsøy beskriver situasjonen som et mareritt for tungtransportbransjen.

– For lastebilsjåførene skaper dette en stressituasjon som til tider er uholdbar. På grunn av stengte tunneler og strenge hviletider må sjåførene ofte sove i lastebilen om natten istedenfor å kunne kjøre hjem, sier han.

Ørjan Deisz

Problemet er størst for dem som pendler mellom Bergen og Oslo. Lossing og lasting må foregå i et høyt tempo for at sjåførene skal nå frem før tunnelen blir stengt, eller at det innføres kolonnekjøring.

– Det er tragisk. Kjører du fra Oslo til Bergen senere enn klokken 14.00, er det umulig ikke å bli forsinket av en eller annen tunnelstengning, sier lastebilsjåfør Jørund Vevle i System Trafikk.

Sandven forteller at han har stor forståelse for at situasjonen er utfordrende for lastebiltransporten.

– Tunnelarbeid er særlig problematisk på Vestlandet fordi vi har ytterst få steder med omkjøringsmuligheter. Vi prøver å samkjøre tunnelstengningene, men det lar seg ikke alltid gjøre, sier han.

Ønsker dispensasjon

Lastebilsjåfører er underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelser, som blant annet krever at sjåførene får elleve timers sammenhengene hvilepause hvert døgn. Det er på grunn av disse bestemmelsene at lastebilsjåfører ikke kommer seg hjem om kveldene.

Etter at et steinras i nærheten av Voss førte til at Nakkagjelstunnelen stengte i november i fjor, søkte Halsøy om dispensasjon fra disse bestemmelsene. Søknaden ble avslått.

– Bare én til to timer ekstra kjøretid hvert døgn er nok til at sjåførene kan senke skuldrene. I oktober 2017 ble dispensasjon gitt til lastebilsjåfører på Østlandet da broen mellom Vigeland og Lyngdal på E39 ble stengt. Det virker ikke som Vestlandet har samme prioritet, sier Halsøy.

Vegdirektoratet gir kun dispensasjon for transporter under ekstraordinære omstendigheter, ifølge pressevakt Kjell Solem i Vegdirektoratet.

– Planlagte arbeider, selv om de medfører store utfordringer for transportørene, når som oftest ikke opp til denne terskelen. I ettertid ser vi at det er store likheter mellom de to sakene, og dispensasjonen som ble gitt i Agder ville trolig blitt vurdert annerledes i dag. Om kjøringen foregår i Hordaland eller Agder hadde ingen betydning for avgjørelsene, skriver Solem til BT i en e-post.