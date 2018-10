De arbeider i politiet, men jakter ikke på de kriminelle. Janne-Grethe Stigedal og Sonja Auestad vil møte ofrene.

Fredag ble Støttesenter for kriminalitetsutsatte i Vest politidistrikt formelt åpnet. Politimester Kåre Songstad holdt tale og spanderte kake.

Fra ID-tyveri til vold

Janne-Grethe Stigedal og Sonja Auestad er de to eneste som arbeider ved senteret. Deres oppgave er å støtte offeret. Auestad har arbeidet med saksfeltet tidligere ved Kontor for voldsoffererstatning.

– Vi hadde ganske mange «slått ned på byen»-saker. Den siste tiden har vi fått flere saker der voldtekt, overgrep, vold i nære relasjoner og identitetstyveri har vært tema, sier Sonja Auestad.

– Hvilke behov har ofrene for kriminalitet?

– Ingen saker er like, og folk er forskjellige. Noen har ikke behov for hjelp, andre klarer ikke ringe Nav eller forsikringsselskapet fordi de er så traumatiserte. Da kan vi hjelpe med det, svarer Auestad.

Tror flere tar kontakt

Hun forteller at det i hovedsak er nordmenn som ber om hjelp, men at de også bistår både østeuropeere og mennesker fra ulike afrikanske land. De som ber om hjelp kommer fra de fleste samfunnslag.

Fakta: Støttesenter for kriminalitetsutsatte På sine nettsider skriver støttesenteret at de kan hjelpe med Informasjon og veiledning om din situasjon og om det å anmelde.

Støtte gjennom hele prosessen fra politianmeldelse til saken er avgjort.

Støtte slik at du kan komme deg raskere videre i livet.

Bistand til å søke erstatning. Støttesenteret ligger i politihuset i Bergen sentrum, har e-post stottesenter.vest@politiet.no og telefon 800 40 008.

Janne-Grethe Stigedal understreker at de skal komme tidlig inn i prosessen.

– Vi kontaktes av mennesker som spør om de skal anmelde en sak, de lurer på hva saksgangen og konsekvensene blir. Hvis det er ønskelig, setter vi dem i kontakt med en bistandsadvokat, og det offentlige dekker kostnadene. Man har rett til tre timer gratis hjelp fra bistandsadvokaten.

Hun sier at de foreløpig har god kapasitet til å hjelpe fornærmede, men regner med at arbeidspresset blir større når senteret blir mer kjent. Tanken er å ansette en person til.

Skal være fleksible

– Vi er åpne mandag til fredag fra 08.00 til 16.00. Vi skal hjelpe mennesker i hele Vest politidistrikt, det betyr også dem som bor i Sogn og Fjordane, sier Stigedal.

Ikke alle liker tanken på å oppsøke politiet, men både Stigedal og Auestad understreker at de er fleksible. Derfor kan man møtes på en kafé eller et bibliotek, hvis fornærmede ønsker det.

«Hemmelig tjeneste»

En person fra Bergen kommune ba om at støttesenteret ikke måtte bli en «hemmelig tjeneste».

– Folk som har behov for hjelp fra senteret må vite at hjelpetilbudet finnes. Hva vil dere gjøre for at de som trenger hjelp vet at den eksisterer, spurte han.

Politiet forsikret at de selv skal være flinke å markedsføre tiltaket overfor de involverte i sakene de etterforsker.

På åpningen var representanter fra Livskrisehjelpen, voldtektsmottaket, Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland møtt opp, i tillegg til flere andre.

– Politiet mer komplett

Politiinspektør Tore Salvesen er tett på senteret, ettersom han er seksjonsleder ved Felles enhet for etterretning og etterforskning.

– Tenk deg at du går nedover en lang gang med en rekke dører der det står mennesker som tilbyr hjelp til fornærmede. Støttesenteret skal lede de fornærmede til den rette døren. Vi skal altså vise ofrene hvor hjelpen finnes, sier Salvesen.

– Dette senteret gjør politiet mer komplett. Vi har manglet en slik tjeneste. Etterforskerne har tidvis gjort noe av jobben. Etterforskerne skal etterforske, rådgiverne ved senteret skal hjelpe fornærmede med det praktiske, legger han til.

