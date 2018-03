Ap-leder Jonas Gahr Støre åpner for at Sylvi Listhaug (Frp) kan fortsette i regjeringen, dersom Erna Solberg (H) flytter henne til et nytt departement. Frp avviser forslaget.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi avviser at det er en løsning å la Listhaug bytte departement. - Nei, det synes jeg ikke er akseptabelt. Det er ikke Ap eller Støre som styrer sammensetningen i vår regjering, sier han til VG.

Han slår dermed vekk den utstrakte hånden fra Ap-leder Jonas Gahr Støre og KrF-leder Knut Arild Hareide, som tidligere lørdag tok til orde for at Listhaug kunne unngå mistillit ved å flyttes vekk fra Justisdepartementet.

– Arbeiderpartiet støtter et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug som justisminister. Det er justis- og beredskapsministeren som har opptrådt på en måte som vi mener ikke er forenelig med tillit, sa Støre til NRK lørdag formiddag.

Statsministeren har ikke svart

Støre sa videre at statsminister Erna Solberg (H) står fritt til å flytte rundt på sine statsråder.

– Om justisministeren flyttes før tirsdag er det ikke grunnlag for mistillit.

Ifølge NRK har Erna Solberg (H) foreløpig ikke svart på spørsmål om hvorvidt det er aktuelt å flytte Listhaug til et annet departement.

Jonas Gahr Støre lanserte departementsbytte som en løsning i Kristiansand lørdag.

– En annen situasjon

KrF-leder Knut Arild Hareide mener, ifølge Aftenposten, det ville være en fordel om Listhaug ble flyttet til et annet departement før mistillitsforslaget behandles i Stortinget.

Hareide skriver i en sms til Aftenposten at han har registrert at både Sp og Ap har påpekt at mistillitsforslaget går på tilliten til justisminister Sylvi Listhaug - «med vekt på justisminister».

– Jeg vil ikke spekulere i KrFs videre håndtering som avklares mandag. Men det vil uansett være en helt annen politisk situasjon i Stortinget på tirsdag om Listhaug da sitter med et annet ansvarsområde enn hun har i dag, skriver han.

Også KrFs Geir Jørgen Bekkevold, som tidligere har oppfordret Listhaug til å gå av, mener en ny statsrådpost kan være en god idé.

– Det kan absolutt være en mulig løsning. Dette kan være statsministerens mulighet til selv å løse opp i en alvorlig situasjon, skriver Bekkevold i en tekstmelding til NTB.

Han understreker at han kun uttaler seg på vegne av seg selv og at dette ikke er drøftet i partiet.

Ap, Sp, SV og MDG har sagt at de vil støtte Rødts mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug, som skal stemmes over tirsdag.

Jensen: - Nå holder det

Frp-leder Siv Jensen gjentok lørdag at hun har full tillit til justisminister Sylvi Listhaug og jobben hun gjør.

– Som jeg har sagt flere ganger, har jeg full tillit til Listhaug. Alle andre spørsmål som nå kommer i kjølvannet av mistillitsforslaget, er det statsministeren som skal svare på. Det har hun sagt at hun skal gjøre til Stortinget, sier Jensen til NRK.

På spørsmål om hva hun synes om hetsen som har kommet, svarer Jensen dette:

– Jeg mener det holder nå, og nå er det på tide å roe seg ned og snakke om politikk. Nå er vi samlet her på Sola til en stor organisasjonskonferanse for å forberede oss på kommunevalget om ett år.

Fredag sa Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad at de ikke har et ønske om å ydmyke statsministeren på tirsdag, og at Sp åpner for at Listhaug kan fortsette i en annen ministerjobb.