I mai skal Steve Bannon være en av hovedattraksjonene under Nordiske Mediedager.

Tidligere Breitbart-redaktør og Trump-rådgiver Steve Bannon blir trekkplaster for Nordiske Mediedager i Bergen (NMD), melder DN.

– Han har ikke lagt noen føringer på hva som kan snakkes om, men vi har fortalt ham om hva vi har lyst til å snakke med ham om, sier festivalsjef Guri Heftye til avisen.

– Endrer det politiske landskapet

NMD samler, ifølge egen nettside, rundt 1800 deltakere fra mediebransjen hvert år, og trekker over 100 foredragsholdere til rundt 40 fagseksjoner.

Heftye forteller til DN at de har ønsket seg Bannon til konferansen fordi han var med på å endre det politiske landskapet i USA som valgkampsjef for Donald Trump, men også fordi han utviklet Breitbart.

– Han kaller tradisjonelle medier for «the opposition party», mens Donald Trump kaller mediene for «enemy of the people». Dette er selvfølgelig dypt problematisk. Krigen fra høyrepopulister mot mediene er selvfølgelig noe vi vil ta opp under intervjuet, sier Heftye til DN.